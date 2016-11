Sant Julià celebrarà aquest cap de setmana la Fira de Santa Llúcia amb un total de 25 parades

Els consellers lauredians de Turisme, Meritxell Teruel, i de Cultura, Josep Roig, han presentat a l’antiga casa comunal la programació de Nadal i Reis amb el conjunt d’activitats previstes on els consellers han destacat la Fira de Santa Llúcia, que tindrà lloc el proper cap de setmana 3 i 4 de desembre a l’envelat del Prat Nou. La Fira serà una mostra de 25 parades on es podran veure diferents productes relacionats amb el Nadal. Acompanyant la Fira, hi haurà una degustació d’ostres a càrrec del restaurant Cantàbric a Taula.

Coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, el conjunt de bars i restaurants de la parròquia participaran oferint menús a preus assequibles en una nova edició del ‘Mos’, que en aquesta ocasió serà el ‘Mos i Fira’. Entre les activitats que la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, ha destacat, es troba l’activitat ‘Contes amb gust de torrons’ a la sala de la llar de foc de l’antiga Casa del Comú. Una activitat que anirà a càrrec de la contacontes Clara Gavaldà i que està limitada a un aforament de 35 persones.

A banda, les activitats dirigides als més petits se centren en els tallers per a la fabricació de pessebres. Segons el conseller de Cultura del Comú lauredià, Josep Roig, “hem organitzat tot un conjunt d’activitats que d’entrada estan destinades a un públic molt familiar i dins d’aquest públic, sí que tenim categoritzades aquestes activitats, passant pel públic infantil fins als més grans”.

En el cas del públic infantil, ha destacat tres activitats, una d’elles amb l’objectiu de fomentar l’hàbit de la lectura, ‘Contacontes en francès’, per a nens de 0 a 3 anys, dissabte 3 de desembre, i ‘Nascuts per llegir’, dissabte 17 de desembre. Roig ha destacat l’interès de la parròquia a aprofundir en aquestes activitats aprofitant la Biblioteca Comunal Universitària. En aquest sentit, ha avançat la propera celebració de lectures en altres idiomes dins del cicle de lectures que promou la conselleria laurediana, “pensem fer-les en anglès per aprofitar els recursos d’una biblioteca universitària com la nostra”, ha dit.

Per al públic més familiar, dissabte 17 de desembre a l’església parroquial, tindrà lloc el tradicional concert de Nadal a càrrec de la Coral Llar de Lòria, dels Petits Cantaires Lauredians i de la Coral Rocafort. En aquest concert, es comptarà amb la Coral Sígnum de la Seu d’Urgell. L’entrada és gratuïta i es preveu que les donacions al concert siguin en benefici de La Marató de TV3, que enguany se centra en la investigació de l’ictus.

El taller de teatre musical ‘Jesucrist Superstar’ ja té obertes les inscripcions per a l’activitat, destinada a joves majors de 14 anys. Una de les altres activitats inclosa dins els actes de La Marató de TV3 és la representació de ‘Els Pastorets’ dilluns 26 de desembre, divendres 30 de desembre i divendres i dissabte 6 i 7 de gener. El preu de l’entrada és de 10 euros i la meitat de la recaptació serà donada a la Fundació de La Marató. Un dels altres actes tradicionals és la celebració de la XXIV edició de la Cursa de Sant Silvestre el 30 de desembre.