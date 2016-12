'Safamanda' guanya la tercera Micro First Lego League d'Andorra

Més d’una cinquantena de joves s’han aplegat aquest dissabte a la tarda per disputar la final de la tercera Micro First Lego League d’Andorra. L’equip 'Safamanda' del col·legi Sagrada Família ha estat el guanyador de l’edició d’enguany i s’ha classificat automàticament per a una de les classificatòries catalanes que es disputarà a Vic, juntament amb els equips 'Chuchemocus', de Santa Coloma, 'Erbritzcrank',d’ Ordino i 'AndRobot', d'Encamp. A la final han participat set equips de cinc centres educatius del país, ja que aquest any s’han incorporat al certamen els col·legis Janer i Sagrada Família. Inés Martí, responsable de RSC, Patrocinis i Premsa d'Andorra Telecom, ha assegurat que “el nostre objectiu és que l’any vinent s’afegeixin escoles dels sistemes educatius espanyol i francès perquè tothom pugui gaudir de la robòtica”. Per la seva banda, el director general d’ANDORobots, Txema Arnedo, ha recalcat que “el repte d’aquest any eren els animals com a aliats, per tal que els joves vagin més enllà de la robòtica i els projectes tinguin un vessant científic i de valors”.

Aquest any la temàtica ha estat relacionada amb els animals i per això, en la final d’aquesta tarda els equips han programat un robot per dur a terme tota una sèrie de tasques relacionades amb els animals. Cal recordar que aquesta lliga no només té un component robòtic, atès que en primer lloc els diferents equips han de presentar un projecte científic i de valors relacionat amb el tema de cada any.

La lliga cada cop més consolidada ha permès que enguany un equip més participi en les eliminatòries catalanes i tinguin opció de participar també a la final nacional. En la final, cada equip ha disputat tres partides en les quals havien de realitzar el màxim nombre de proves possibles, com per exemple, moure petites peces d’un costat a un altre, obrir o tancar algun mecanisme o programar el robot perquè agafés una peça d’un mecanisme, en un màxim de dos minuts. El director general d’ANDORobots, Txema Arnedo, ha explicat que “el repte d’aquest any eren els animals com a aliats, per tal que els joves vagin més enllà de la robòtica i els projectes tinguin un vessant científic i de valors”.

D’altra banda, la responsable de comunicació d’Andorra Telecom, Inés Martí, ha ressaltat que “el nostre objectiu és que l’any vinent s’afegeixen escoles dels sistemes educatius espanyol i francès perquè tothom pugui gaudir de la robòtica”. A més, Martí també ha explicat que "una de les màximes aspiracions que tenim és que algun equip arribi a la final nacional i pugui arribar algun dia a la final americana, però això és un objectiu a llarg termini".

El professor de la Sagrada Família, Israel Tor, ha destacat que “aquesta era la primera vegada que participàvem, però l’experiència ens ha agradat moltíssim i tots els professors i alumnes s’han engrescat de seguida amb la idea”. El projecte relacionat amb la disminució de la població d’abelles els ha permès disputar la final en la seva primera participació.

L’abandonament animal ha estat el projecte desenvolupat per l’equip del col·legi Anna Maria Janer, ja que “vam detectar que aquest era un problema greu en la societat actual”, tal com ha explicat un dels seus alumnes i participants en la final, Joaquim Galí. La tercera edició de la FLL ha permès acostar una mica més el món de la robòtica i la tecnologia als diferents alumnes dels centres educatius del país.