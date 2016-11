S'activa la fase de pre-alerta per pluges intenses

Protecció Civil ha comunicat que en base a les previsions meteorològiques del servei de meteorologia del Govern d’Andorra i de Meteo France que indiquen quantitats de precipitació abundants a partir del migdia i fins la matinada de dijous s'ha activat la fase de pre-alerta al Principat d’Andorra per pluges intenses.

La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense necessitat d’una comunicació de tancament per part de Protecció Civil, un cop acabi el període

meteorològic especificat, sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova comunicació.

Es poden consultar les previsions meteorològiques i les recomanacions per plujes a:

- www.meteo.ad

- www.protecciocivil.ad/info-riscos/pluges-i-inundacions

- www.mobilitat.ad

Alguns consells d’autoprotecció:

· Si viviu en una zona habitualment inundable, preneu les precaucions habituals.

· Sigueu prudents respecte de les condicions del trànsit que poden ser difícils.

· Informeu-vos abans d’iniciar desplaçaments i sigueu molt prudents. Respecteu, en

particular, les desviacions establertes.

· Allunyeu-vos de rius, rieres i ponts