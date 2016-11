Roba i complements s'independitzen dels Encants tradicionals

El tradicional mercat dels Encants, sobretot de mobles i decoració, té una nova versió des d'aquest dimarts. Unicef Andorra ha inaugurat una botiga de roba i complements, per fer-los lluir més i perquè per als clients "sigui més fàcil trobar alguna cosa de roba que els agradi", ha explicat la directora d'Unicef Andorra, Marta Alberch

El nou espai dels Encants, ubicat al Tulip Inn Andorra, al Delfos Hotel de la capital, se centra en roba i complements de grans marques. Són productes nous donats per les botigues, o de segona mà donats per particulars. Els preus oscil·len entre els 10 i els 1.000 euros (alguna bossa de mà), i en qualsevol cas "partint d'una oferta diversificada" on "tothom pot trobar la peça que li agradi", ha insistit Alberch.

Aquests nous Encants de roba 'vintage' són una escissió dels Encants tradicionals de decoració, mobles, llibres o CD, entre d’altres. "Feia temps que hi donàvem voltes", ha explicat Alberch, ja que al local del carrer de la Sardana número 26, la roba "quedava diluïda". "Ara serà més fàcil" que els clients puguin trobar "coses que els agradin", ha afegit.

La botiga estarà oberta fins dimecres a les 20 hores. Pel que fa als Encants tradicionals, Alberch ha explicat que s'obriran del 22 de novembre fins al 16 de desembre, a la mateixa ubicació de l'any passat a Andorra la Vella. Per tot plegat, "fem una doble crida aquest any", ha conclòs la directora d'Unicef Andorra.

Tota la recaptació fruit de les vendes dels dos Encants es destinarà al projecte solidari a la República del Congo que té per objectiu millorar l'accés als serveis bàsics, com són l'aigua, l'educació o la salut, dels infants autòctons, els més vulnerables.