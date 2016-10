Reunió dels tècnics d’emergències amb Govern per regular la professió

L’acabada de crear Associació de Tècnics d’Emergències Sanitàries (Atesand) es reunirà dilluns que ve amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, per traslladar-li la necessitat de regular la professió així com la formació que ha de tenir aquest personal. En aquest sentit, el president de l’entitat, Josep Miquel Rodríguez Orellana, va destacar que aquest és un ofici que no està reconegut al país i que només amb un certificat de tècnic sanitari ja es pot exercir.

L’Atesand considera que el més adient seria que es requerís disposar d’un cicle formatiu de grau mitjà de 2.000 hores (correspon a dos cursos acadèmics), tal com passa a Espanya des del 2007. Remarquen que aquesta formació està reglada i reconeguda a Europa i és obligatòria. Tot plegat, indiquen, ha de garantir un servei de qualitat i una millora de les condicions laborals d’aquests empleats. Quant al primer aspecte, Rodríguez recorda que el tècnic d’emergències sanitàries té el seu paper en les intervencions. És qui fa el transport i la immobilització i col·labora amb l’assistència mèdica. En relació a les limitacions que comporta el fet que la professió no estigui regulada, l’Atesand assenyala que el sector no disposa de conveni col·lectiu ni d’una graella salarial unificada per als empleats de tots els organismes que cobreixen aquesta activitat. De fet recorden que, com que es tracta d’una professió que no està reconeguda, els sous d’aquests professionals estan per sota dels països veïns encara que a Andorra el nivell de vida sigui més alt.

Avui, els tècnics d’emergències sanitàries en actiu al Principat estan empleats pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Ambulàncies del Pirineu i Creu Roja. En total, el col·lectiu està format per 50 persones, mentre que l’associació agrupa 40 membres. Tenint en compte que es tracta d’un sector molt reduït, l’Atesand veu difícil que la formació que reclamen es pugui impartir al país, tot i que creuen que caldria analitzar-ho. Fins ara, els professionals que disposen del cicle formatiu s’han desplaçat a Espanya a cursar-lo.

A banda de reivindicar el reconeixement professional i fomentar la formació en l’àmbit de les emergències sanitàries, l’entitat també es planteja com un dels seus objectius col·laborar amb les institucions del país a l’hora d’elaborar protocols i reglaments relacionats amb el transport sanitari. Aquesta és la primera vegada que els tècnics d’emergències sanitàries demanen la regulació de la professió.

Difusió a la Fira

Amb l’objectiu de donar a conèixer la professió a la ciutadania, l’Atesand participarà aquest cap de setmana en la Fira d’Andorra la Vella. L’associació oferirà diversos tallers als visitants, farà simulacions amb pacients traumàtics (dos grups de tècnics andorrans van prendre part en el concurs de traumatologia de Catalunya, on van quedar en quarta i cinquena posicions) i traslladaran fins al recinte firal dues ambulàncies. A més, donaran consells sobre com fer una trucada d’emergència.