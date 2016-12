Reprofessionalitzar el sector com a solució al personal de l’hoteleria

La manca de personal qualificat al sector de l’hoteleria té solucions, i està donada per una combinació de causes que han derivat també en una falta de valoració de la feina que es fa. Les solucions són tres accions formatives per reprofessionalitzar el sector, i les detalla la doctora en sociologia Diana Margarida Oliveira, en un treball publicat al darrer número de la revista Ciutadans, que publica el Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans. La doctora en sociologia apunta a una formació continuada, una formació inicial i una qualificació certificada a través de l’experiència com a solucions per reprofessionalitzar el sector.

Oliveira fa primer un diagnòstic de la situació problemàtica de mobilitat i de rotació que el mercat laboral té en el sector de l’hoteleria, el de la restauració i també el del comerç. Per altra banda, també destaca que els canvis donats per les tecnologies de la informació provoquen que les reserves siguin més difícils de preveure i les taxes d’ocupació són més imprevisibles. “Davant d’aquesta realitat, molts empresaris han de repensar l’organització dels seus establiments”, explica la sociòloga, que ha entrevistat a 12 gestors de 38 establiments i 19 membres de la Unió Hotelera d’Andorra. Amb aquestes entrevistes ha descobert que els hotels han externalitzat tasques com els serveis de neteja, bugaderia, gestió de reserves i gestió de l’establiment. “Aquesta externalització permet respondre d’una manera més efectiva a les variabilitats dels fluxos turístics”, diu l’article. En aquest sentit destaca que el bufet lliure per als esmorzars s’ha sistematitzat, per disminuir el nombre de cambrers necessaris. També s’han suprimit algunes tasques de management intermediari, com els maîtres en alguns establiments on només hi ha bufet lliure. I s’ha disminuït el nucli dur i augmentat el nucli perifèric de treballadors per respondre a la variabilitat dels fluxos turístics. En definitiva, “s’observa una simplificació i una racionalització de les tasques amb la finalitat que les puguin fer treballadors nouvinguts i sense qualificació o amb poca”, explica Oliveira.

La sociòloga remarca que el factor comú d’aquestes reestructuracions és la voluntat de contractar d’una manera àgil mà d’obra. Això, però, “causa una falta de valorització de la feina i una falta de reconeixement social del treball”. De fet, la sociòloga enquesta un grup de treballadors i remarcar que el 70% han rebut nombroses oportunitats del sector hoteler andorrà, i només un 27% tenia una formació vinculada.

Solucions

Per revalorar les professions del sector hoteler, per oferir mà d’obra qualificada i per donar al client un servei adequat a la imatge que es vol transmetre, Oliveira proposa tres accions formatives. Una és oferir formació continuada per adquirir nous coneixements sobre la professió als treballadors que ja hi són. L’altra és formació inicial, que ja s’està implantant, per formar els nouvinguts en la realitat del sector hoteler i les particularitats de l’andorrà, i poder crear així una borsa de treballadors formats per exercir al país. I, finalment, Oliveira proposa la possibilitat d’accedir a una qualificació certificada mitjançant un sistema de validació de les competències adquirides per l’experiència. A França, diu, aquesta validació la fan les universitats.

La segmentació per gènere de les professions hoteleres és similar a les de l’esfera familiar

Malgrat l’heterogeneïtat de les professions representades en aquest sector, moltes estan lligades a la funció de servir. Aquestes professions donen, d’alguna manera, continuïtat a les tasques que es fan quotidianament en l’esfera familiar. Aquesta taula ens permet observar la segmentació per gènere de les tasques que es fan als establiments hotelers i el paral·lelisme entre segmentació de les tasques atribuïdes a la dona i les tasques atribuïdes a l’home en l’esfera domèstica. L’exemple més il·lustratiu és que les dones són majoritàries en el servei de neteja i els homes, en el servei de manteniment.

Aquesta realitat derivada de les representacions socials no és exclusivament andorrana, però contribueix a reforçar la no necessitat de professionals en alguns departaments del sector, ja que les representacions alimenten l’existència de “competències naturals” en funció del gènere.

Quant a nacionalitats, és destacable que la nacionalitat andorrana és la més representada en els càrrecs d’administració o gestió dels hotels, i que sigui per exemple la nacionalitat espanyola, i sobretot la catalana, la que monopolitza el departament de la cuina. En canvi en departament com la neteja i el manteniment és majoritària la nacionalitat portuguesa, i en la recepció front office són els orígens andorrans i els sud-americans els que prevalen. Aquestes representacions socials afavoreixen d’una banda la percepció positiva de les oportunitats de feina del treballador en el sector hoteler i, d’altra banda, la contractació, per part dels gestors de recursos humans.