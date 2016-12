Queixes del centre històric per la falta d’il·luminació nadalenca

La nova il·luminació de Nadal dissenyada pel Comú d’Andorra la Vella no satisfà els comerciants que no tenen el seu establiment a l’avinguda Meritxell, i les associacions de botiguers del centre històric i de Riberaygua i Travesseres ja ho han posat en coneixement de la corporació. Consideren que la llum en aquestes zones és pobra. Hi troben a faltar motius. Ho indica el president de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, Víctor Martín, que remarca que només cal passejar-se una mica per veure que falta il·luminació en alguns punts, com el Cap del Carrer, el carrer la Llacuna o el carrer de les Canals i també Príncep Benlloch.

La resposta del Comú ha estat que el pressupost dóna per al que dóna i que la prioritat era potenciar la il·luminació a l’avinguda Meritxell i a l’avinguda d’Enclar, per fer que els visitants entressin a la parròquia per Santa Coloma. Martín espera que de cara a l’any que ve la corporació destini pressupost a millorar la il·luminació a la resta d’indrets de la capital. Amb tot, l’entitat no descarta que aquestes festes encara es puguin ampliar els motius nadalencs que hi ha.

També és una observació compartida amb altres associacions de comerciants el fet que el sector no hagi pogut participar en la definició de la il·luminació nadalenca. El fet és que els comerciants no en van tenir cap informació fins que la van veure instal·lada. Tot i així, Martín destaca que, encara que “sempre es pot fer millor”, també cal ser realistes. En aquest sentit va exposar que l’avinguda Meritxell és la porta d’entrada al centre històric d’Andorra la Vella i el fet que estigui ben il·luminada permet conduir la gent fins aquesta zona.

Des de Riberaygua i Travesseres també han sorgit algunes queixes de comerciants individuals i de la mateixa associació de botiguers en relació amb la il·luminació. Remarquen que només hi ha llum a Riberaygua, mentre que a les travesseres n’hi ha molt poca. Fins i tot, en alguns d’aquests carrers no s’ha instal·lat ni un sol motiu. L’entitat accepta, amb tot, que aquest any la corporació hagi prioritzat Meritxell i l’avinguda d’Enclar.