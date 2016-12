Poques reserves pel pont de la Puríssima

Les reserves pel pont de la Puríssima són, ara per ara, baixes. Segons va explicar la presidenta de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT), Valérie Lackner, aquesta setmana se situaven al voltant del 20%, una xifra molt baixa tenint en compte que l’any passat es va arribar al 50%, un nivell força important, indica.

Les previsions al si del sector és que aquest serà un pont “fluix”, tenint en compte que en realitat són dos ponts i sobretot per l’impacte del fenomen del Black Friday, que va atraure molts visitants a Andorra però que en pot restar el propers dies festius, ja que les dates són molt properes. A més, el fet d’haver-hi neu a Catalunya també es considera que afectarà. Lackner confia, però, que després que les estacions hagin anunciat l’obertura de més pistes i les connexions les reserves s’animin. Indica que és un pont de mercat de proximitat i, per tant, el client sap que pot reservar a darrera hora. Això explicaria també aquest baix nivell de reserves que hi ha en aquests moments.