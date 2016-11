Pel Govern, el volum d’usuaris no justifica la parada al Punt de Trobada

El Govern considera que el nombre d’usuaris que utilitzaven el servei d’autobús de línia regular fins al Punt de Trobada no justifica mantenir la parada davant del centre comercial, tenint en compte que després de l’eliminació del gir a l’esquerra en aquesta zona el vehicle es veu obligat a anar a girar a la rotonda de la depuradora sud. L’executiu va assenyalar que aquest allargament del recorregut de la línia L1 comporta un augment de costos innecessari pel volum de passatgers que es desplacen fins aquest indret.

Així mateix, el Govern remarca que la cobertura d’aquesta parada provocaria una variació en la freqüència i els horaris establerts, un fet que produiria una disminució de la qualitat del servei, que afectaria tots els usuaris d’aquesta línia.

Des de l’executiu es va voler destacar que l’L1 és gestionada per l’empresa Cooperativa Inter­urbana i que el trajecte oficial autoritzat té l’inici a la parada 720 Caldea, ubicada a Escaldes-Engordany, i el final a la parada 622 la Riberola, al centre comercial River. Així mateix s’indica que abans de l’eliminació del gir a l’esquerra davant del Punt de Trobada l’empresa realitzava voluntàriament alguns serveis de la línia fins aquest centre comercial a primera i última hora del dia. L’executiu també va posar en relleu que la prohibició del gir a l’esquerra en aquest tram de la CG-1 s’ha fet “per seguretat, per interès general i per reduir les retencions de trànsit”. L’eliminació de la parada de bus ja ha comportat algunes queixes dels treballadors de l’establiment comercial.