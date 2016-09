Ordino tanca la temporada d'horts amb un berenar

Final de temporada dels horts socials d'Ordino i per això els hortolans han celebrat aquest dimarts a la tarda a la Casa Pairal un berenar amb els participants d'aquest projecte. Es tracta d'una experiència de trobada intergeneracional on joves i grans comparteixen coneixements sobre el cultiu de verdures. La consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Vanessa Fenés, ha destacat com amb aquest projecte "la gent gran ensenya els més joves i els joves ajuden els padrins".

Els participants són 7 alumnes de l’Aula Oberta de l’escola i quatre hortolans. Julio Rivas, un dels hortolans, considera que l'experiència “és una meravella, perquè quan ho has treballat i t’ho pots menjar, encara és millor”. El projecte d’aula oberta s’emmarca a l’escola de segona ensenyança d’Ordino i té com a objectiu treballar diferents competències d’alumnes amb dificultats motivacionals amb la participació dels padrins. Al berenar també hi era present la cònsol menor, Gemma Riba.