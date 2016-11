Ordino celebra l’encesa de llums amb un espectacle de carrer

Un espectacle de carrer ha acompanyat els veïns en l'encesa de les llums de Nadal d'Ordino. Un espectacle on els infants han participat de manera entusiasta. El conseller del Comú d’Ordino Xavier Herver ha destacat com des del Comú s'ha considerat la idoneïtat de potenciar aquest acte de la parròquia que enceta la programació de Nadal.

Aquest dimecres a la tarda, la plaça Major d’Ordino ha estat l’escenari triat per oficialitzar l’encesa de llums de Nadal de la parròquia. Una cercavila amb l’espectacle de carrer ‘La fàbrica de caramels’ ha estat massivament seguida pels infants de la parròquia. Al llarg del recorregut pel carrer Major, els infants han acompanyat la cercavila amb xiulets fins la plaça.

L’esdeveniment ha estat esperat amb expectació per part de les famílies concentrades que han celebrat l'encesa de l'enllumenat. A les sis de la tarda, al crit dels nens que demanaven les llums ha estat presentada la il·luminació que durant les festes de Nadal decorarà els carrers d’Ordino.



El conseller del Comú d'Ordino Xavier Herver ha detallat com “amb aquest nou mandat hem pensat que aquest és un dia significatiu, i li volem donar empenta des del Comú perquè la gent comenci a pensar en les festes”. En acabar s'ha fet el repartiment del berenar amb coca i xocolata pels infants.