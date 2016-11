Ordino-Arcalís no obrirà les seves pistes aquest cap de setmana

Les precipitacions en forma de neu registrades aquest dimecres al vespre i nit al país no han estat suficients per poder obrir l'estació d'Ordino-Arcalís aquest proper cap de setmana. A l'estació ordinenca s'ha acumulat fins a mig metre, i ara es treballa per poder obrir el cap de setmana del 3 i 4 de desembre. Pel que fa a Grandvalira, s'han acumulat entre 20 i 30 centímetres. Ara des de l'estació de Grandvalira estan estudiant si obren part de les seves instal·lacions els propers dies.

El sector d'Ordino-Arcalís de Vallnord no obrirà finalment les seves pistes d'esquí aquest cap de setmana. Tot i que el seu director, Xabier Ajona, havia anunciat la voluntat d'obrir abans de la data del 2 de desembre (havia comunicat fins i tot la possibilitat d'obrir el passat dissabte, 19 de novembre), finalment no s'ha arribat a temps per tenir-ho tot a punt per aquest dissabte. Tampoc han estat suficients les precipitacions en forma de neu registrades els darrers dies, les quals es van intensificar aquest dimecres a la tarda i nit. Segons han informat des de Vallnord, s'han acumulat entre 15 i 50 centímetres de neu a l'estació ordinenca, i entre 10 i 40 centímetres al sector de Pal-Arinsal. S'està treballant intensament per tenir-ho tot preparat per la data del 2 de desembre, han informat.

Pel que fa a Grandvalira, i després de les darreres nevades, està estudiant si podrà obrir part de les seves instal·lacions aquest cap de setmana. De fet aquest és l'objectiu en què treballa l'estació des de fa setmanes. Al matí tenia acumulats entre 20 i 30 centímetres de neu segons la cota.