Ocupació crea una borsa de treball per disposar d’assistents personals

Dues persones ja són usuàries del programa d’assistent personal que Afers Socials ha impulsat com una prova pilot que tindrà una durada d’un any. A partir d’ara totes les persones que per diferents motius necessiten aquest servei el poden sol·licitar. “Aquest primer any servirà de prova per valorar-lo i estem segurs que serà un èxit. Després s’establirà com a programa dins la cartera de serveis”, va explicar la secretària d’Estat d’Afers Socials, Treball i Ocupació, Ester Fenoll. Aquest programa suposa una ampliació important de recursos humans, ja que la necessitat d’aquest servei és de per vida. El Servei d’Ocupació i el ministeri d’Educació estudien crear una borsa de treball per a assistents personals.

Aquesta borsa de treball, en la qual tindran cabuda diferents perfils d’assistents, també anirà adreçada a persones que tenen difícil l’accés al món laboral i que a través de programes específics vulguin formar-se com a cui­dadors.

Un cop se sol·liciti el servei, el Comitè Nacional de Valoració farà l’avaluació i determinarà el tipus de suport que necessita el demandant. Serà aleshores quan es contractarà el servei de l’assistent, que sempre serà per hores, “ja que s’entén que si una persona el necessita les

24 hores aleshores hi ha altres serveis, com la residència, més adequats”, va explicar Fenoll.

Aquest servei, que marca la Llei 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris, era fins ara inexistent i era l’entorn familiar o d’amistats el que s’encarregava de fer aquesta assistència. Ara, amb aquest programa, l’assistència es professionalitza i dóna també una opció als usuaris de poder contractar el servei segons les seves necessitats. “Hi haurà assistents que hauran de saber manipular per posar al llit l’usuari o saber-lo traslladar i fer transferències; d’altres seran assistents per a l’oci, per si han d’acompanyar un usuari a Barcelona, per exemple a una conferència, i d’altres només hauran d’acompanyar en la compra”, va assenyalar la secretària d’Estat d’Afers Socials com a múltiples opcions d’aquest servei, que “vol ser totalment personalitzat”.

Preestrena de ‘1+1>2 Vincles que sumen’

L’anunci de la creació de la figura de l’assistent personal amb la col·laboració del Servei d’Ocupació es va fer coincidint amb la preestrena del documental 1+1>2 Vincles que sumen, a la sala polivalent del Prat del Roure, que va aplegar un nombrés públic. El documental explica el dia a dia de Kiko Bella i David Bueno, dues persones que necessiten el suport del seu assistent personal (Albert Panadero) per desenvolupar el seu dia a dia. Els protagonistes van assegurar tenir una major llibertat des que compten amb l’ajuda de l’assistent personal, i el consideren una figura necessària. Per la seva banda, Panadero va explicar que la prova pilot ha estat molt positiva perquè “hem descobert les necessitats que realment existeixen amb gent discapacitada, i hem considerat que l’assistent personal és molt oportú”.