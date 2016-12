Obertes les inscripcions pel taller Drets Humans en moviment

Drets humans en moviment és el títol del taller impulsat per Dialoga, un projecte d’emprenedoria social liderat per Ramon Tena, amb la col·laboració de la Fundació Julià Reig, el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) i el Comú de la Massana.

Els tallers van adreçats a treballadors de joventut, monitors d’esplais i de cases de colònies, treballadors socials i educadors, tot i que també està obert a joves interessants en desenvolupar projectes de ciutadania democràtica a Andorra. L’objectiu d’aquest curs de tres dies (10, 11 i 12 de gener) és fer una reflexió sobre l’estat dels drets humans i donar eines concretes per tractar aquests temes amb els joves.

“La idea va sorgir després de veure l’augment de l’abstenció en les darreres eleccions al país i també per les opcions d’extrema dreta que estan sorgint arreu del món. La democràcia i els drets humans són valors que s’han de practicar i per això vam tenir la idea de fer aquesta formació”, assegura Ramon Tena, mediador i formador del Consell d’Europa.

Tena ha explicat que el tercer dia de curs serà pràctic, que els participants posaran sobre la taula els seus projectes de treball. De gener a març comptaran amb una acompanyament per desenvolupar les accions i al mes d’abril hi haurà una trobada d’avaluació.

Una de les propostes de Ramon Tena és que els tallers serveixin per fer accions sobre la campanya No Hate del Consell d’Europa, “concebuda per combatre el discurs d’odi de les xarxes socials, que sovint traspassa a la realitat”. Els alumnes comptaran amb el material dissenyat pel Consell d’Europa, com el Bookmarks o el Manual d’educació en drets humans per a infants.

La consellera d’Educació, Joventut i Esports, Natàlia Cusnir, ha remarcat la importància de la formació perquè els joves creixin amb valors democràtics, de respecte i llibertat. El Comú de la Massana cedirà l’espai del Punt 400 per portar a terme els tallers. D’altra banda, la directora de la Fundació Julià Reig ha assegurat que aquest curs servirà per poder avançar en els valors dels drets humans, ja que els joves tindran més elements per jutjar i opinar.

Jordi Ribes, del FNJA, ha afirmat que aquest taller és una bona oportunitat de treball conjunt. “Quan parlem de societat democràtica parlem de drets humans com a norma i més aviat hauríem de pensar en la forma. És dir, hem de reflexionar sobre si els drets humans s’apliquen i si es fa d’una manera adequada”, planteja Ribes.

Les inscripcions per participar al curs ja són obertes i es poden fer fins el 23 de desembre a hre@dialoga.ad. El preu és de 30 euros.