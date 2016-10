Obertes les inscripcions per participar al Pessebre Vivent d'Escaldes-Engordany

Ja estan obertes les inscripcions, per a tots els residents del país, per prendre part un nou any a les representacions del Pessebre Vivent a Escaldes-Engordany. Des d'aquest dimarts i fins al divendres 21 d’octubre les persones interessades podran inscriure's al departament de Cultura del Comú de les 8 a les 17 hores (el divendres fins a les 15 hores). Aquelles persones que tinguin dubtes sobre el procés per prendre part en l’obra, podran parlar amb l’equip de direcció artística al Comú d’Escaldes-Engordany el dilluns 24 d’octubre de les 19 a les 20.30 hores. I el divendres 28 d’octubre ja tindrà lloc una primera lectura de l’obra per als majors de 16 anys a les 21 hores a sala del Prat del Roure. Els menors s’incorporaran a l’assaig el dissabte 19 de novembre a les 10.30 hores, a la mateixa sala del Prat del Roure.

El Pessebre Vivent es va recuperar fa dos anys, després de més de 50 anys del cèlebre Pessebre d’Engordany. L’any passat, en què es van tornar a esgotar les entrades de totes les funcions, entre el repartiment de l’obra hi havia 40 adults i 20 menors amb paper, 10 figurants adults i 10 figurants menors d’edat. El cos dansaire de l’Esbart Santa Anna i la coral infantil i d’adults de la parròquia també van tenir protagonisme en les representacions. Cal recordar que totes les persones que van participar al repartiment ho van fer de manera altruista.