Nova recollida de signatures per a la despenalització de l’avortament

L’associació Stop Violències impulsarà la campanya Llibertat és decidir, que té com a objectiu recollir signatures a favor de la despenalització de l’avortament en els tres supòsits mínims. La intenció és presentar el gruix de firmes al Consell General, però la gran novetat de la iniciativa és que també s’enviaran a organismes internacionals com el comissari europeu dels drets humans, la Cedaw (la convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona de les Nacions Unides) i la Grevio (l’òrgan del Consell d’Europa que vetlla per l’aplicació del Conveni d’Istanbul, signat per Andorra el 2014). Amb tot plegat es vol tornar a posar aquesta qüestió a sobre de la taula per “intentar situar Andorra al segle XXI i no al segle XVI”, va remarcar la presidenta de l’entitat, Vanessa Mendoza.

De fet, la campanya s’ha decidit promoure arran de les últimes declaracions fetes a Andorra pel representant del Vaticà, que va dir que la decisió sobre l’avortament era una qüestió que depenia de la ciutadania, i les observacions fetes pel comissari europeu dels drets humans, que en demana la despenalització almenys en els tres supòsits.

Des de Stop Violències es va remarcar que el fet que s’aconseguissin 4.000 signatures en la darrera campanya que es va impulsar des de la societat civil ja demostra la voluntat del país. Per això van agrair la feina feta, que va permetre que es parlés un altre cop de la interrupció voluntària de l’embaràs i que s’acabés amb un volum de suports que de per si ja són un èxit. Amb tot, l’entitat va lamentar que el Govern s’acabés “acovardint” davant la figura del copríncep episcopal, que sembla que és qui governa.

En aquest sentit, l’associació va recordar que no cal tenir por que el bisbe renunciï al coprincipat, ja que també s’oposava “a deixar-nos votar i a divorciar-nos”. Així, van subratllar que aquests són drets que van guanyar les dones. “No són drets adquirits, s’hi ha de batallar”, van assenyalar. També van apuntar que es reclama la despenalització en els tres supòsits mínims per començar, tot i que reivindiquen el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, “no l’Estat ni l’Església”.

El manifest que encapçala la recollida de signatures es va presentar en un acte organitzat per Stop Violències ahir. Ara es distribuirà en diferents establiments perquè els ciutadans s’hi puguin adherir. L’entitat també tindrà un estand a la Fira d’Andorra la Vella, on preveu tenir una bona oportunitat per difondre la campanya. Les firmes estaran obertes a qualsevol resident, indicant el número de cens, tenint en compte que “qui governa no reflecteix la realitat del país”.

Stop Violències va recordar que és una associació independent, que no pertany a cap organisme públic, que vetlla pels drets de les dones. Un d’aquests és l’avortament, i tenint en compte que Andorra el vulnera s’ha decidit impulsar aquesta campanya. Des de l’entitat es va lamentar que en relació a aquesta qüestió el Principat se situa al darrere de Polònia i a l’alçada de països com el Marroc.