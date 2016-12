Naturlàndia estudia tancar els mesos en què genera pèrdues

“Hi ha mesos de l’any que Naturlàndia té pèrdues i s’ha de veure què es farà en aquests períodes i decidir si es tancarà en aquests mesos o no”, va explicar el conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig. L’opció de tancar durant els mesos que el parc genera pèrdues és una possibilitat que és damunt la taula de les opcions que està estudiant el Comú encapçalat per Josep Miquel Vila per aconseguir que el 2017 s’arribi al pressupost equilibrat d’ingressos i despeses a què s’aspira, pagant part del deute, i funcionar autònomament.

El Comú de Vila té clar que ha de prendre mesures contundents. En breu també s’espera rebre l’informe que tracta de l’organització de personal del parc, per concretar si l’organigrama és l’adequat o si s’ha de fer canvis. Des del Comú expliquen que s’ha mantingut la direcció d’Enric Ordóñez, càrrec de confiança proposat per la corporació de Montserrat Gil, per l’experiència que té, i no el van fer fora “perquè el parc no es pot tancar i no tenim voluntat de tancar-lo”, va destacar Roig. Per això el Comú ha disposat de gairebé un any per veure quina és la situació financera i replantejar-la per aconseguir l’equilibri.

Aturada l'hemorràgia

Els números del 2017 i del 2018 seran claus per al futur del parc. “Cal demanar a la població paciència perquè venim de deu anys de fer-ho malament i nosaltres no ho resoldrem en un any. És com parar un tren desbocat que anava a una velocitat increïble cap a la fallida. El Tribunal de Comptes va alertar que estàvem a 60.000 euros de la fallida. I aturar el tren costarà”, va comentar Roig. Segons el conseller de Cultura, el canvi del pilot del tren ha aconseguit parar la sagnia. “Es pot dir que de cara al 2017 l’hemorràgia ha quedat aturada, però això no vol dir que el malalt s’hagi recuperat, s’ha de recuperar.” Tot i això, des del Comú asseguren que hi ha dades que presten a tenir un “cert optimisme”.

A favor del nou parc

Altres iniciatives que volen impulsar des del Comú són les referides a unir la cota 900 amb la 1600 o 2000 o, cosa que és el mateix, que el poble de Sant Julià surti beneficiat del parc. Per això consideren que el futur parc d’aigües braves o de piragüisme que les corporacions taronja d’Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià van anunciar pot ser un punt d’unió i d’intercanvi de sinergies entre el poble i Naturlàndia. Des del Comú asseguren que els informes sobre la part del riu laurediana són “favorables”.

Una altra proposta és promoure les línies de bus que pugen a Naturlàndia per aconseguir que el visitant aparqui al poble i, un cop hagi baixat del parc, es quedi a visitar-lo i faci ús de la restauració de Sant Julià. “Hem d’afavorir que els vehicles que pugen a Naturlàndia facin parada a la cota 900, i per això el Comú ha invertit en el lloguer de l’aparcament del Prat Nou”, va manifestar Roig. El conseller de Cultura diu que s’ha de treballar en la línia d’unir el poble amb el parc fent promocions per atreure els turistes.