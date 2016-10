Moles demana als comuns 70.000 euros per a la biennal de ‘land art’

La segona edició de la biennal de land art ja té dates confirmades. Com a mínim, sobre el paper: serà entre el 28 d’abril i el 28 de juliol, amb un espai central –el Camí dels Drets Humans– que s’estendrà entre el coll de Jou, a Sant Julià, fins al port de Siguer, on plantaran l’obra una trentena d’artistes –un per cadascun dels trenta articles de la Declaració dels Drets de l’Home, i un per cadascun dels trenta quilòmetres del recorregut–, i quatre zones més: l’antiga fàbrica de llanes d’Escaldes, amb exposicions i videoinstal·lacions; el centre de documentació, al Prat del Roure escaldenc, habilitat per acollir projeccions, conferències i workshops per als més petits; la Zona Ras, a Engolasters, que pretén doblar la participació del 2015, quan hi van prendre part un miler d’escolars, oberta també a artistes locals i espontanis, i la Zona dels Miradors, amb el coll de Canillo i el roc del Quer com a centres neuràlgics.

Tot això, dèiem, sobre el paper, perquè l’organització ja ha tancat el programa però queda per lligar el serrell més delicat: el finançament. El comissari de la biennal, Pere Moles, calcula en 250.000 euros el pressupost del que qualifica d’una edició “ambiciosa”. I el cas és que compta que una part molt considerable d’aquests diners, fins a 140.000 euros, els aportin les institucions públiques: bàsicament, comuns i Andorra Turisme, que ja s’hi van enrolar en la primera edició. De fet, el comissari va desfilar ahir per la reunió de cònsols per presentar-los el projecte i passar la bacina: per a aquesta edició els ha demanat una aportació de 10.000 euros per barba, 70.000 en total, que s’abonarien, com en la passada, a través d’Infoturisme. Un pessic sensiblement superior al del 2015, quan cada comú va desembutxacar 6.500 euros, i que està vinculat –diu Moles– a Andorra Turisme, que abans de comprometre el patrocini volia tenir clara la implicació dels comuns.

Doncs això no se sabrà fins a la pròxima reunió de cònsols, a principis de novembre. Justet, justet, diu el comissari, perquè fins que no sàpiga els diners de què disposa no es contactarà amb els artistes perquè presentin els seus projectes. Vaja, que ho té al sac però no del tot lligat, fins al punt que –adverteix– “si no cobrim el pressupost haurem de retallar; fins i tot es podria donar el cas que haguéssim de suspendre la biennal”. Una llàstima, afegim-hi, perquè la primera edició va ser un èxit rotund: recordin només el rebombori que va generar el llençol del Carroi: mai –ni probablement després– havíem sentit a parlar d’art al bar de la cantonada. Doncs aquest petit miracle cal posar-lo al sarró de l’invent de Moles, que a més ha concebut una biennal més land que mai: res de portar l’obra de casa –recordin el gall de Demo, la mantis dels Cortals o les boles del Consell General. Les crearan in situ, amb materials autòctons i per a l’espai concret. Perquè això és el land art pròpiament dit –l’altre és art a la via pública: s’assemblen, però no és el mateix– i perquè és considerablement més econòmic. Dues raons absolutament incontestables.