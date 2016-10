Metges del SAAS han arribat a cobrar més de 13.000 euros en hores extres al primer trimestre del 2016

El SAAS va pagar durant el primer trimestre del 2016 328.746 euros en hores extres i primes especials. Inicialment l'import pressupostat per aquests conceptes era de 262.552 euros i, per tant, hi va haver un increment del 25,21%. Aquestes dades han estat publicades aquest matí en el Butlletí del Consell General en el que és la resposta del Govern a una pregunta formulada per la parlamentària d'SDP, Sílvia Bonet. Bonet reclamava un complement d'informació en relació a una anterior resposta que havia rebut de l'executiu precisament sobre la despesa en hores extres i primes del personal en la liquidació del primer trimestre del 2016 del SAAS. Aleshores es mencionava un import equivocat (414.954 euros) donat que s'havien sumat les hores extres i primes per festius del mes de desembre de l'any passat.

En la resposta s'especifiquen les categories professionals que han rebut primes entre el gener i el març d'enguany, així com el total cobrat en hores extres. En aquest sentit, és on es pot observar que hi han professionals que han cobrat més de 13.000 euros en concepte d'hores extres en només un trimestre. Es tractaria d'un dels caps d'equip d'atenció especialitzada però és que d'altres amb la mateixa responsabilitat també han cobrat imports substancials per sobre dels 4.000 euros. També es registrarien despeses per sobre dels 4.000 euros en alguns Caps de Serveis i per sobre de 6.000 euros per facultatius de nivell IV. En la mateixa resposta, el SAAS justifica les hores d'increment d'activitat del SAAS per "increments d'activitats fora de la rutina assistencial i contractats per entitats alienes", per "projectes sobrevinguts amb una duració determinada" i a causa d'"increments puntuals d'activitats concretes". Finalment, des del Govern mencionen quatre mesures per poder disminuir el nombre d'hores extraordinàries. La primera es basa en una comunicació que va fer l'anterior Director General del SAAS, Lluís Burgués, en el que va notificar que precisament "ni els Caps de Servei ni els Caps d'Equip d'Atenció Especialitzada NO poden realitzar hores extres" i "en el cas que siguin necessàries pel servei" han d'estar justificades i autoritzades per la Direcció. La segona es refereix a la reunió que va fer el mes de març el Director Assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, amb els diferents Caps de Serevi "per tal de notificar que les hores extres de guàrdies qe realitzen les facin les persones dels seus equips". A la vegada, també s'exposa que "les hores extres s'han de compensar en dies sempre i quan sigui possible" i "des de la direcció s'ha decidit establir una política més exhaustiva alhora de l'aprovació d'hores extres per increments puntuals o fets sobrevinguts".