McDonald’s recull gairebé 2.700 euros per al centre de la Gavernera

Els restaurants McDonald’s d’Andorra van recaptar el passat 25 de novembre 2.689,57 euros durant la jornada solidària del McHappy Day amb motiu del Dia Mundial de la Infància. La recaptació d’aquest dia, per la venda de Big Mac i dels peluixos solidaris, anirà destinada, com cada any, al centre d’acollida de la Gavernera. La supervisora de McDonald’s, Marta Marinello, ha fet entrega del xec a la directora del centre, Iolanda Solà.