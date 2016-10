Magistrats, batlles i fiscals es regiran per un codi deontològic

Els col·lectius de magistrats, batlles i fiscals ja tenen formalitzat el que serà una guia per a l’exercici de les seves funcions judicials. Ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicava el recull d’obligacions i valors deontològics d’aquests treballadors de la justícia. Una publicació inèdita al Principat d’unes pautes deontològiques que, com diu el preàmbul del document, “poden ajudar a compatibilitzar la doble condició de ciutadà i de membre d’un poder de l’Estat com és el judicial”. El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, qualifica el document d’“unes normes de treball que s’autoimposen els treballadors de la justícia per funcionar de manera transparent i amb unes normes d’ètica determinades”.

Aquest codi deontològic vol regular el comportament dels membres del poder judicial i de la fiscalia amb l’obediència a unes exigències ètiques derivades de la seva funció. Segons Casadevall, és el mateix Consell d’Europa qui aconsella que es publiquin aquestes normes. Alguns països com Espanya no el tenen, però d’altres com el veí del nord, sí. De fet, segons explica el president del CSJ, aquestes normes, recollides en dues parts, una sobre obligacions i l’altra que fa referència als valors, i que ocupen poc més de tres fulls, es basen en el llarg i extens codi deontològic dels magistrats i fiscals francesos i el codi curt i concís de deu articles dels professionals de la justícia canadenca.

“Aquest codi no existia fins ara al Principat i l’han elaborat els tres col·lectius junts i dels diferents nivells”, va explicar Casadevall. Des del Consell Superior de la Justícia ho valoren com “una bona iniciativa perquè els jutges s’autoimposin una manera de ser i de treballar més transparent d’acord amb el que és la seva feina”.

La primera part del document públic, relativa a les obligacions ètiques com la independència, la imparcialitat i l’objectivitat, entre d’altres, regula per exemple que, malgrat que s’hagi de respectar la privacitat dels magistrats, batlles i fiscals, s’han d’abstenir d’adoptar una conducta pública que pugui generar dubtes sobre la seva independència. Una altra obligació, per exemple, és “evitar la contesta de consultes jurídiques fora del cercle estricte més proper”.

La segona part es refereix als valors, com el seny i la lleialtat, així com la prudència, la capacitat de treball, l’escolta i la comunicació.