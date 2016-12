L’Ustcee enquestarà els empleats del Comú sobre el funcionament del sindicat

La Unió Sindical de Treballadors del Comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) farà una enquesta entre els empleats de la corporació sobre el funcionament del sindicat. Segons va explicar la presidenta de l’entitat, Aurora Baena, l’objectiu és millorar les mancances i per això es qüestionarà el personal si considera que la comunicació és adequada, si creu que el sindicat serveix per a alguna cosa o si coneix els serveis que ofereix. Però també es plantejarà si hi ha altres accions que són necessàries i que fins ara no s’han explorat. “Cal que els afiliats diguin el que els interessa”, va afirmar.

En total es preveu enquestar uns 300 treballadors. Per fer-ho, la junta ha plantejat reunir-se amb els caps de departament i posteriorment amb tots els col·lectius que formen part del Comú, en unes trobades en les quals aprofitaran per presentar-se. Baena va explicar que en un futur no descarten fer una enquesta sobre les condicions laborals.

Per altra banda, l’Ustcee també vol afavorir la comunicació amb els treballadors de la corporació. Per això s’està treballant per millorar la presència a les xarxes socials i en la posada en marxa d’un blog on els afiliats trobaran documents d’interès. “La idea és transparència màxima”, va declarar la presidenta del sindicat dels empleats del Comú.