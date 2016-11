L'ús de bosses reutilitzables baixa des del 2013 i el Govern plantejarà incrementar el preu de les de plàstic

Un 75% de les persones enquestades posen en relleu que fan servir bosses reutilitzables quan van a fer la compra, un percentatge que davalla respecte del que es registrava el 2013, un 84%. Aquest és un dels resultats de l'enquesta que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha dut a terme sobre tres temes: l'ús de bosses reutilitzables a l'hora d'anar a comprar, el consum d'aigua de l'aixeta i el malbaratament alimentari. Davant aquestes dades, el Ministeri plantejarà als representants dels centres comercials un augment del preu de les bosses reutilitzables que ara com ara s'ofereixen als consumidors i fins i tot que no es proposin "de forma sistemàtica". De fet, aquest mateix dilluns representants de Medi Ambient han mantingut una reunió amb els representants d'aquests establiments per començar a tractar aquesta qüestió. L'acció s'emmarca en la revisió del Pla Nacional de Residus que va ser publicat dimecres passat al BOPA i que prioritza la prevenció. Així, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que de les 21 accions que preveu aquest pla 10 giren al voltant de la prevenció i que es farà especial incidència en la materia orgànica i el tèxtil. De manera paral·lela, s'han presentat les propostes que es duen a terme en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Un 75% dels enquestats manifesten que quan van a comprar fan servir bosses reutilitzables, un percentatge que davalla respecte del 2013, quan se situava en el 84%. I mentre aquest percentatge baixa augmenta el de persones que diuen que fan servir sempre o gairebé bosses de plàstic de les que s'ofereixen als centres comercials, un 10% front el 6% del 2013. Aquests són alguns dels resultats que s'han fet públics d'una enquesta encarregada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (i que s'ha fet entre més de 700 persones) sobre tres aspectes: les bosses reutilitzables, el consum d'aigua de l'aixeta i el malbaratament alimentari. Davant els resultats obtinguts en aquesta enquesta des del Ministeri ja s'ha començat a posar fil a l'agulla i aquest dilluns mateix han mantingut una trobada amb els responsables dels centres comercials. Entre les propostes que es vol fer des del Govern, que s'incrementi el preu que les persones han de satisfer per aquestes bosses i que no s'ofereixin de forma "sistemàtica", tal com ha comentat la ministra de Medi Ambient, Agricultura Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

Des de Medi Ambient consideren que "el ciutadà s'ha acostumat" a pagar els dos cèntims actuals per aquestes bosses ja que no es tracta d'un import massa important i malgrat que el decret del 2013, que va introduir la mesura d'eliminar les bosses d'un sol ús i fer pagar per les de plàstic reutilitzable, va tenir un impacte important en la reducció d'aquest tipus de bossa el cert és que ara el ciutadà sembla haver-se "habituat" i opta per aquesta opció enlloc de dur una bossa reutilitzable de casa, tal com ha posat en relleu el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell. Així, tot i que els resultats de l'enquesta no són valorats de manera negativa, els responsables de Medi Ambient conclouen que cal prendre mesures.

La mateixa enquesta també posa en relleu que un 52% dels enquestats assegura beure només aigua envasada perquè la considera més saludable, en detriment de les persones que asseguren que només beu aigua de l'aixeta, que ha anat a la baixa, i pel que fa al malbaratament, un 33,5% creu que no llença aliments; un 62,5%, una mica; un 3%, bastant, i un 1%, que llença molts aliments.

Aquesta enquesta és un treball que s'emmarca en la revisió del Pla Nacional de Residus que va ser publicada la setmana passada al BOPA i que inclou 21 accions. Calvó ha posat en relleu que es farà molta incidència en la "prevenció" i de fet "10 de les 21 accions previstes al pla" van en aquest sentit. Així, es volen reduir les bosses de plàstic d'un sol ús, els embalatges innecessaris potenciant la compra a granel i eliminar el paper a través de la tramitació electrònica, entre d'altres. També ha remarcat que es farà un especial èmfasi en les fraccions que encara "no estan consolidades" com són la matèria orgànica i el tèxtil. Pel que fa a la primera la ministra ha destacat que s'incidirà prop dels grans productors com els centres comercials i la restauració i ara s'està a l'espera dels resultats de la prova pilot sobre compostatge que s'està duent a terme al Pas de la Casa. Sobre el tèxtil, aquest mateix dimarts hi ha prevista una reunió amb Càritas per a la prevenció i la reducció dels residus tèxtils. La ministra també ha avançat que en el marc d'aquest pla l'any que ve es començaran a instal·lar set minideixalleries a les parròquies per apropar la recollida al ciutadà.

Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Una de les accions de sensibilització que s'han presentat i que s'emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és la nova vaixella reutilitzable, que substitueix l'antic recurs que ha estat prestat, en 10 anys, unes 200 vegades, segons el responsable del Centre Andorra Sostenible, Javier Gómez, que ha detallat el calendari d'actes en motiu d'aquesta setmana. En aquestes propostes es compta amb la col·laboració dels set comuns i així, per exemple, des d'Andorra a Vella s'impulsa una proposta de berenars sostenibles al llarg de la setmana al casal d'infants El Llamp, a Escaldes-Engordany s'ha previst un contacontes dijous 24 a la biblioteca i tallers de reciclatge a l'Escola d'Art el dimecres, a la Massana i Canillo es faran mercats de segona mà el cap de setmana, a Ordino s'han fet tallers de cuina saludable i a Encamp es fa aquest dilluns un taller de 'patchwork'. També es duran a terme accions a les escoles i, de manera paral·lela, s'ha editat un nou número de la revista digital 'Estàs al CAS?', sobre els envasos.