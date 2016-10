L’SFD reclama “previsió” a l’hora de cobrir les necessitats del cos

El Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD) va expressar ahir la seva satisfacció per l’increment d’efectius que hi haurà al departament de Tributs, segons havia anunciat el dia abans el ministre de Finances, Jordi Cinca, durant la sessió de control al Govern. El secretari primer de l’entitat, Josep Sinfreu, va manifestar que de moment els cinc efectius que aniran destinats a la gestió dels tributs i els cinc agents que s’incorporaran a les duanes “ajudaran bastant” a curt termini en la feina que des­envolupa el cos i “anirem més tranquils”. Tot i així, va remarcar que continuaran demanant a la direcció que s’actuï amb “previsió”, ja que un estudi promogut pel sindicat deixava clar que en els propers deu anys, a partir del 2014, es necessitaria fer com a mínim una vintena de contractacions si es tenen en compte les jubilacions que es registraran. “S’ha de tenir present que si es vol cobrir una plaça s’ha de publicar un edicte i fer tot un procés, amb la qual cosa pot passar ràpidament un any”, va indicar Sinfreu. La nova junta de l’SFD reclama, des que es va constituir ara fa un any i mig aproximadament, més recursos i personal davant les noves tasques que ha anat assumint aquest departament. El sindicat demana també que hi hagi una “modernització” del cos, que passaria per la realització d’un estudi tècnic extern que determinés quins són els canvis que s’haurien d’introduir en els processos informàtics que s’han anant posant en marxa per a la gestió dels nous impostos i també a la Duana.

El ministre de Finances va insistir ahir que el cos ha assumit “amb normalitat” els nous impostos i va mostrar la seva satisfacció per com s’havia tancat la campanya de l’IRPF, tot i les cues que es van registrar els últims dies. “S’ha fet notablement bé”, va opinar Cinca, que tot i així va admetre que “es pot fer millor” i va reconèixer que “hi ha hagut ineficiències”. Segons va assenyalar, de cara al proper exercici caldrà “simplificar alguns formularis”. “L’important és que no hi ha hagut cap incidència en la mateixa gestió de l’impost”, va afegir.