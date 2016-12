L’oposició també critica la manca d’enllumenat nadalenc en algunes zones de la capital

Com ja van fer algunes associacions de comerciants, ara els diferents grups de l’oposició del Comú de la capital critiquen la falta d’enllumenat de Nadal en algunes zones, com Prada Ramon o Riberaygua i travesseres.

“S’han prioritzat les zones primeres i el que no es pot fer és treure la il·lusió a la gent d’altres carrers; una cosa és prioritzar i l’altra és deixar fora altres indrets i que vagi en detriment d’altres zones”, va argumentar Jordi Minguillón, conseller del grup CdI+Liberals al Comú de la capital. Per la seva banda, la consellera socialdemòcrata, Dolors Carmona, va manifestar que també considera que zones com Prada Ramon s’han deixat al marge de la il·luminació de Nadal. Carmona, però, va més enllà i proposa estudiar quina és la millor fórmula que combini sostenibilitat, cost per a la parròquia i embelliment. Segons Carmona, l’enllumenat de Nadal té un cost molt alt per al Comú. “Calia donar-li una altra imatge, però la despesa és molt significativa i cal veure si és l’única manera de fer atractiva la parròquia”, va remarcar.

La consellera del PS va recordar que l’embelliment per a l’avinguda Meritxell per al 2017 està pressupostat en 900.000 euros “i cal invertir també en altres zones de la parròquia, a més de la principal via comercial”.