L'ONCA valora satisfactòriament el projecte 'Musica't' amb els col·lectius IMPULS i EDES de l'EENSM

El projecte 'Musica't, integrat dins el programa socioeducatiu 'Comunitat i impacte social', organitzat per la Fundació ONCA, ha finalitzat aquest divendres les sessions amb dos nous grups de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM). Els col·lectius IMPULS (nadons de 0 a 6 anys) i EDES (infants i adolescents de fins a 21 anys) han tingut l'oportunitat de viure música en directe i de proximitat interactuant amb els educadors que han viscut aquestes sessions amb ells.

La creadora del projecte, Queralt Prats, ha fet una valoració molt positiva del que ha estat una primera presa de contacte amb aquests col·lectius, amb l'objectiu de “buscar un projecte que doni més solidesa i continuïtat”. Al voltant d'una vintena de persones han pres part en l'activitat que segons Prats, “busca el gaudi i crear un espai de llibertat per a tothom on puguin experimentar i aportar, aquí no existeix l'error”.

La segona part del programa 'Comunitat i impacte social' s'iniciarà el 21 de novembre amb joves amb risc d'exclusió social i residents al Centre Penitenciari, que durant cinc dies experimentaran la metodologia de Josep Maria Aragay: Basket Beat. Consisteix a construir i trobar relació entre el mateix cos i la música, amb una pilota de bàsquet.