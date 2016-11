L’estudi sobre la contaminació al Pas pels vessaments, llest a la primavera

La diagnosi realitzada en tres punts del Pas de la Casa on en el passat hi va haver vessaments d’hidrocarbur ja ha finalitzat. Els diferents estudis que es desprendran d’aquests treballs han de determinar si hi ha contaminació del sòl i si aquesta representa un risc per a la població i, al mateix temps, establir les actuacions que caldrà emprendre per resoldre aquesta situació. Segons va explicar el director de Medi Ambient, Marc Rossell, serà a la primavera quan es tindran les conclusions i les mesures a aplicar.

“Cal veure què hi ha al sòl i la millor forma de tractar-ho”, va dir Rossell. En tot aquest treball es té en compte si s’és davant d’una zona molt transitada per persones o no. Els terrenys analitzats afecten l’entorn de la plaça dels Vaquers, el carrer Bearn i l’església del Pas de la Casa.

Darrers vessaments

El Govern va informar que ha destinat 37.000 euros als treballs que ha calgut desenvolupar per fer front a dos vessaments que hi ha hagut darrerament, un a Arinsal i un altre al Pas de la Casa. En el primer s’hi ha hagut d’invertir 22.080 euros mentre que en el segon el cost ha estat de 14.916 euros.

Rossell va recordar que quan es produeix un vessament d’hidrocarbur s’activa el pla nacional d’emergències sobre la matèria i són els bombers els que solen fer les tasques de contenció. El seguiment i manteniment posterior d’aquestes mesures va a càrrec del ministeri de Medi Ambient. Paral·lelament s’investiga el possible origen i quan es troba el causant se li fa un requeriment perquè prengui al seu càrrec les mesures de contenció i un estudi de l’impacte del vessament, i més endavant se li demana que sufragui els costos que ha hagut d’assumir l’administració en el moment de la fuita com a actuació d’emergència. Aquests vessaments encara estan en zona de vigilància i en el cas del Pas de la Casa s’ha fet el requeriment de la realització dels estudis. Rossell va destacar que el més important és que les instal·lacions compleixin la normativa, ja que en el cas que hi hagi un vessament els costos per al causant són elevats.