L’Escola de Jardineria de la Massana programa nous monogràfics destinats a professionals

Els temes que s’han triat per als dos nous monogràfics que organitza el Comú de la Massana són els jardins verticals i les cobertes enjardinades. Aquests cursets de l’Escola de Jardineria de la Massana tenen l’objectiu d’oferir un reciclatge i ampliació de coneixements. S’hi poden apuntar tant els treballadors dels diferents comuns com les persones que es dediquen a la jardineria en l’àmbit privat.

Les anteriors propostes –cursos de motoserra i poda- van tenir una gran acceptació i als alumnes van valorar com a molt útil la formació rebuda, ja que es tracta d’especialitats que no s’imparteixen al país.

Tots els cursos tenen una durada de dos dies, a les instal·lacions de l’Escola de Jardineria, al camp de Santa Caterina. A l’hora de triar les temàtiques s’ha tingut en compte les opinions dels departaments de jardineria dels diferents comuns, ja que es tracta que els coneixements adquirits siguin útils per la feina diària de mantenir en bones condicions els espais públics. “Al comú de la Massana donem una gran importància a l’embelliment de la parròquia i per això potenciem la formació en jardineria dels nostres treballadors i també obrim els cursos als professionals de tot el país perquè tots els professionals puguin accedir als serveis de l’Escola de Jardineria”, afirma la consellera de Via Pública, Parcs i Jardins, Eva Sansa.

Els cursos estaran impartits per formadors de l’Escola d’Art Floral i Jardineria de Barcelona.

El primer, sobre jardins verticals, s’impartirà els dies 17 i 18 d’octubre. Els alumnes aprendran des de les peculiaritats del cultiu en vertical, els sistemes i materials, el manteniment o els conceptes d’hidroponia i il·luminació. A més, realitzaran un muntatge real de jardí vertical.

El segon curs tractarà les cobertes enjardinades i s’exposaran els avantatges ecològics i econòmics d’aquest sistema, a més d’aprendre les tècniques per realitzar-les.

Les classes tindran un mínim de deu alumnes i un màxim de quinze.