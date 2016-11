El Govern ha aprovat aquest dimecres el calendari de rebaixes d'hivern, que enguany s'iniciaran el 22 de desembre i tindran una durada màxima de tres mesos. Enguany s'endarrereix una setmana el període, en relació amb l'any passat, "perquè cada vegada agafa més força el Black Friday i preteníem separar-nos d'aquest esdeveniment per defugir que hi hagi una sensació permanent de campanyes de promoció", ha explicat el ministre Portaveu, Jordi Cinca, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Les rebaixes d'hivern començaran el 22 de desembre i tindran una durada màxima de tres mesos, segons ha explicat el ministre Portaveu, Jordi Cinca, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Enguany es retarda l'inici de les rebaixes una setmana "perquè cada vegada agafa més força el Black Friday i preteníem separar-nos d'aquest esdeveniment per defugir que hi hagi una sensació permanent de campanyes de promoció", ha justificat Cinca.

El Govern acostuma a anunciar el calendari de les rebaixes d'hivern a aquestes alçades de l'any -per això publicarà la setmana vinent el decret que fixarà aquestes dates i recordarà les obligacions que tenen els comerços a l'hora de fer les seves campanyes- "perquè hi hagi certa homogeneïtat en la gestió de les rebaixes al país", ha explicat Cinca.

Tres dies abans de l'inici de les rebaixes d'hivern, les botigues que ho considerin oportú podran celebrar allò que es coneix com a "rebaixes privades", que són les promocions adreçades només als clients habituals dels comerços. El 22 de desembre començaran oficialment les rebaixes, que duraran, com a màxim tres mesos.

En comparació al darrer calendari de rebaixes d'hivern, enguany s'han posposat una setmana, l'any passat van començar el 16 de desembre, perquè "cada vegada agafa més força el Black Friday i preteníem separar-nos d'aquest esdeveniment per defugir que hi hagi una sensació permanent de campanyes de promoció", ha explicat Cinca.

L'altra motivació del Govern per posposar una setmana el període de rebaixes ve donada per raons de calendari: per la combinació de caps de setmana, si es repetia el criteri de l'any passat el període promocional havia de començar el tercer cap de setmana de desembre, que "quedava molt lluny de les vacances", ha dit Cinca.