Les peticions per l’emissió de deute públic superen 4 cops l’import ofert

El Govern va aprovar ahir el decret de resolució de la subhasta d’emissió de deute públic a curt termini d’Andorra en la modalitat de bons. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar el nombre de peticions “extraordinari” que s’ha rebut, que multiplica per quatre l’import nominal de l’emissió. En total s’han fet demandes per valor de 402 milions, mentre que la subhasta era de 100 milions d’euros.

Cinca va apuntar que aquesta és una tònica que s’ha donat en totes les emissions excepte en una, i per això l’adjudicació a cadascuna de les entitats s’ha efectuat de manera prorratejada a les seves peticions. El ministre considera que l’elevada demanda es deu als tipus d’interès baixos, al fet que sigui un producte que els ciutadans entenen que és sòlid i que ja està molt testat, a banda que és un producte que no té un impacte fiscal. Per tot plegat va assenyalar que el Govern n’està satisfet i això l’anima a pensar que es podrà mantenir aquesta via de finançament de l’Estat, que el fa ser menys dependent dels bancs i avançar en la línia de la resta de països. Cinca va recordar que aquesta és l’única emissió amb venciment a un any i va avançar que l’executiu estudia fer una emissió amb venciment de cinc anys.

Cal recordar que aquesta emissió era de 100 milions d’euros, la durada era de 12 mesos i el rendiment d’amortització del 0,75% a l’any. Es formalitza en bo de cupó zero. Aprovada la resolució de la subhasta, el Govern procedirà a emetre el certificat global registrat representatiu de la totalitat dels 100.000 bons que han estat subscrits i desemborsats per un import efectiu de 99.256.000 euros i que serà remès al Common Depositary, una vegada autenticat per l’agent de pagaments, perquè es custodiï en els termes indicats en el certificat global registrat.

Per altra banda, el ministre portaveu va avançar que les xifres del pressupost del Govern per al 2017 “no sorprendran”. En aquest sentit va apuntar que es veurà la consolidació del marc fiscal. Al mateix temps va declarar que els comptes estaran dintre dels paràmetres del que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances pú­bliques.

Els aturats augmenten un 0,6% al mes de setembre

El nombre global de demandants de feina al mes de setembre, 493 persones, ha crescut un 13,6% respecte a l’agost, quan hi havia 434 inscrits al Servei d’Ocupació. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar que es tracta d’un comportament propi del final de la temporada d’estiu.

Amb tot va assenyalar que la xifra d’aturats es manté estable respecte del setembre del 2015. De fet, el nombre global de demandants de feina al Servei d’Ocupació suposa un lleu increment del 0,6% en comparació amb el mateix període de l’any passat. Per Cinca això ve a confirmar que s’està arribant a l’atur tècnic. “És la dinàmica pròpia d’un mercat laboral en què el nivell d’ocupació és molt elevat”, va dir. Cinca es va mostrar a l’espera de les xifres dels propers mesos, que han de confirmar la tendència a la baixa respecte de l’any passat.

Al mateix temps, el ministre va remarcar que les dades d’aturats estan refrendades pel nombre d’assalariats inscrits a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Al juliol han augmentat a 35.174, un 1,6% per sobre del 2015. Davant de tot plegat va celebrar la recuperació en el mercat laboral registrada des de fa dos anys i mig.

Radars de tram a la Bartra i la variant de Sant Julià

El Govern va licitar ahir la instal·lació de dos radars de tram, que s’ubicaran entre el túnel de Radio Andorra i la boca est del túnel de les Dos Valires i a la desviació de Sant Julià. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que aquests radars són més efectius que els fixos i la seva instal·lació obeeix a les recomanacions de la Taula Nacional de Mobilitat. Així mateix, se segueixen les indicacions derivades d’un estudi sobre el risc pel pas de matèries perilloses pel túnel de Sant Julià.

Per altra banda es va licitar diverses obres per a la millora de la xarxa viària, que fan referència a la tercera fase dels treballs a la CG-3, entre Vilaró i Llorts, a la zona del Funicamp per evitar embussos a l’hivern, i als vorals i la voravia de la Bartra. També s’eixamplarà el riu Montaup de Canillo, a la zona inferior de les escoles, a causa dels riscos de desbordament, i al riu d’Escobet, a Sant Julià de Lòria.

A l’últim, es va adjudicar millores al coll d’Ordino i la carretera de Montaup per 168.998 euros; a la carretera de Fontaneda per 114.621 euros; a la zona del Vilaró, a Ordino, per 104.818 euros, i a la Trava, a Canillo, per 420.125 euros.

Medi Ambient amplia la col·laboració amb l’OBSA

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha ampliat la col·laboració amb la fundació privada Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA). Això ha de permetre realitzar un projecte d’investigació en l’àmbit de la contaminació, la creació d’un model energètic basat en el sistema de planificació de llarg abast de les energies alternatives i un treball d’intercanvi de dades de radiació solar.