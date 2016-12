Les obres de l’avinguda del Fener avancen segons el previst

El Comú d’Escaldes-Engordany va presentar ahir al matí la finalització del segon tram de les obres del Fener i s’espera que avui a la tarda ja s’obri el carrer perquè puguin circular els vehicles. El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, va destacar que “en total aquests dos trams han suposat uns 600.000 euros i la veritat és que estem contents perquè s’han realitzat en un mes”. Calvet també va assenyalar que “les obres van segons el que estava previst i fins després de Nadal no començaran novament”. La fi d’aquest nou sector permetrà recuperar la circulació de vehicles per l’avinguda del Fener fins al 9 de gener, quan es reprendran les obres, en aquest cas del tercer tram, que comprèn des de la sortida de l’aparcament comunal del Fener fins a l’encreuament del carrer Ciutat de Sabadell. Malgrat les obres, Calvet va indicar que “no hi ha hagut grans problemes de circulació llevat d’alguns embussos els caps de setmana de més afluència”, ja que durant aquest mes s’han canviat els sentits de circulació del carrer i s’han habilitat només les entrades i sortides de l’aparcament. La celeritat del projecte va ser una de les condicions més exposades pel cònsol menor, que també va reconèixer que “encara no hem tingut oportunitat de parlar amb els comerciants, però pel que hem sentit han destacat la nova fisonomia del carrer”. Calvet també va recordar que “si tot va bé complirem tots els terminis”.