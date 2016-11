Les inscripcions per a la Cavalcada d'Andorra la Vella i Escaldes, obertes fins al 20 de novembre

Les inscripcions per participar en la Cavalcada de Reis ja estan obertes des d'aquest dimecres i fins al 20 de novembre, per a tots els infants interessats de les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, de més de sis anys d'edat. Les inscripcions es poden formalitzar a l’Oficina de Turisme de la plaça Santa Anna d’Escaldes Engordany (telèfon: 890 881), i a l’àrea de Cultura del Comú d'Andorra la Vella i al Centre Cultural la Llacuna (telèfon: 730 037).

Les persones seleccionades seran avisades telefònicament i hauran de recollir la corresponent disfressa a la seu social de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany. Així mateix, hauran de fer efectiu un dipòsit de 30 euros que els serà retornat en el moment de la devolució de la disfressa. Per al procés de selecció dels sol·licitants, es prioritzarà les sol·licituds d’aquells infants que no hagin participat en altres ocasions, que siguin d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany i que s’ajustin per pes i talla al vestuari disponible.

D’altra banda, l'organització busca també voluntaris, nois i noies majors d’edat, d’una alçada aproximada de 1,70 metres, que desitgin participar a la Cavalcada de Reis per realitzar-hi d’altres tasques, com ara personatges d’animació, voluntaris de seguretat o acompanyament de les carrosses, entre d'altres. Els interessats poden omplir el mateix full d’inscripció.

Aquesta cavalcada conjunta mou 500 persones, entre infants, organitzadors, personal, voluntaris i acompanyants. En total, hi prenen part uns 200 nens i nenes de les dues parròquies.