Les inscripcions de les activitats d’estiu 4x15 augmenten un 30%

Les activitats d’estiu 4x15, adreçades a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, van acabar la primera setmana de setembre i les Colònies Cortals, per a infants de 8 anys a 17 anys, van realitzar-se durant el mes de juliol. Les activitats organitzades pel departament de Joventut i Esports del Comú Encamp van ser molt satisfactòries i tots els usuaris van quedar contents amb el servei, segons van indicar des de la corporació.

De fet, les xifres també són positives perquè si es comparen amb les de l’any passat la tendència d’inscripcions ha anat a l’alça. Així, es pot parlar d’un augment de les inscripcions del 30% pel que fa a les activitats 4x15, en què van participar un total de 490 infants repartits entre les nou setmanes, 112 més que l’any passat. En aquest cas, les places estaven limitades a 50 persones per setmana, però es van haver d’ampliar les inscripcions per satisfer les necessitats dels usuaris. Pel que fa al Pas de la Casa, les activitats 4x15 han tingut un total de 30 inscrits, i les dades augmenten respecte de l’any passat.

D’altra banda, pel que fa a les Colònies Cortals, els dos torns han completat l’aforament i s’ha registrat un total de 90 joves i infants. Així, enguany les xifres s’han igualat a les de l’any passat. Els participants s’han allotjat a l’alberg de la Baronia, on han pres part en diverses activitats com esports d’aventura, excursions i acampades, entre d’altres.

El centre d’interès de les colònies d’enguany ha estat Continental Cultura. En aquest es va exposar als infants que les cultures són el resultat de molts processos de barreja racial, lingüística i religiosa, i són vives i evolucionen constantment, perquè no estan aïllades, va informar la corporació. Així, els més petits i els joves de la parròquia han treballat de forma lúdica, cultural i esportiva les cultures del món per enriquir-se en aquest àmbit.

En general, el Comú va fer un bon balanç de les dues activitats proposades per aquest estiu, ja que s’han superat les expectatives d’inscripcions i a més s’han pogut realitzar totes les activitats programades.