Les empreses energètiques se sumen al pacte per al paisatge

Coincidint amb la celebració de la jornada Paisatge i energies renovables, la tercera d’aquestes característiques després de les dedicades al paisatge i l’esquí i al paisatge i l’agricultura, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va signar ahir amb els representants de les mútues i distribuïdores elèctriques l’adhesió d’aquest sector al pacte per al desenvolupament de l’Estratègia nacional del paisatge.

Calvó va mostrar la seva “satisfacció” per aquest pas fet per les empreses del sector elèctric ja que, com va recordar, a final d’any es presentarà el pla sectorial d’infraestructures energètiques i és important que aquestes es portin a terme “de la manera més harmoniosa possible i integrades al paisatge”.

En aquest sentit, la ministra, que va recordar l’objectiu del Llibre Blanc de l’Energia d’arribar a produir l’any 2020 el 33% de l’energia que es consumeix al país, va avançar que el pla que s’està acabant d’enllestir preveu projectes sostenibles com la instal·lació d’aerogeneradors

–el ministeri està estudiant dues possibles ubicacions–, de plaques fotovoltaiques i de cogeneració.

Per la seva banda, el portaveu de l’Associació d’Entitats del Sector Energètic (AESE), Joan Carles Grau, va recordar que l’entitat sempre ha “apostat per les renovables i per la integració al paisatge”, motiu pel qual no van dubtar “gens ni mica” quan van rebre la invitació de l’executiu d’afegir-se al pacte per al desenvolupament de l’Estratègia nacional del paisatge.

Així mateix, Grau va explicar que els treballs de la minicentral d’Arcalís van a bon ritme i que el mes que ve ja estarà enllestida. El portaveu de l’AESE, que es va mostrar esperançat que el Govern pugui donar llum verda a la minicentral d’Aixovall abans d’acabar l’any, va explicar que la instal·lació d’Arcalís, que aprofita una captació ja existent per a la producció de neu artificial, s’integra perfectament en el paisatge ja que queda semienterrada.

En el transcurs de la jornada, celebrada a la sala d’actes de MoraBanc, el director de l’Observatori de la Urbanització i del màster en intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni de la Universitat Autònoma de Barcelona Francesc Muñoz, va destacar que Andorra pot ser un referent en la transició cap a una societat amb poca dependència energètica del carboni, el que es coneix com un territori low-carbon. Jordi Grau, tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, va exposar les consideracions a tenir en compte per a la instal·lació d’aerogeneradors, mentre que els arquitectes Gerard Veciana i Lluís Ginjaume van explicar la renovació que han fet del refugi guardat de l’Illa, a la vall del Madriu, i la seva integració a l’entorn.