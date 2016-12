Les allaus han provocat disset morts a Andorra des del 1975

Des del 1975, les allaus han provocat a Andorra un total de disset morts i dinou ferits i s’han convertit així en el fenomen que més víctimes mortals ha causat al país durant els darrers cinquanta anys. Així ho constata l’exposició del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma), que des d’aquest divendres es pot visitar a la sala de La Closeta de la Massana, dedicada a recordar la gran allau d’Arinsal de fa vint anys i la perillositat i les mesures de protecció al voltant d’aquest risc.

La majoria de les allaus que han provocat víctimes mortals han estat desencadenades pels mateixos muntanyencs accidentats, i les més greus de la història recent són la del pla de l’Estany del 1999 –amb tres morts–, la del port de Rat del 1995 –amb dos morts– i la del pic de Sanfons del 2009, també amb dues víctimes mortals. Però l’allau més excepcional que ha patit Andorra en les últimes dècades ha estat la d’Arinsal del 8 de febrer del 1996, que, tot i afectar zona urbana, no va provocar víctimes perquè les 322 persones que es trobaven a la zona es van poder evacuar a temps, però els més de 2 metres de neu que s’havien acumulat a la zona es van despendre i van sepultar el fons de la vall amb més de 12 metres de neu i troncs.

El comissari de l’exposició, Marc Pons, va assegurar que va ser un episodi molt extraordinari, ja no només als Pirineus sinó a Europa. Pons va assegurar que la gestió de les allaus és actualment molt bona, tant pel que fa al seguiment del perill com per la infraestructura de protecció i d’actuació que hi ha. Un dels objectius principals de l’exposició és conscienciar d’aquest risc, i per això està enfocada tant al públic en general com als escolars. La mostra es podrà visitar fins al 15 de gener a la Massana.