Les activitats dirigides a Encamp i el Pas de la Casa seran gratuïtes fins el 30 de setembre

Des d'aquest dilluns fins el proper divendres 30 de setembre el Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp i el Centre Esportiu del Pas de la Casa obre a tothom, i de manera gratuïta, les activitats dirigides que oferiran durant el curs. Els usuaris que ho desitgin poden reservar plaça per poder provar aquestes activitats, o anar-hi directament per veure si poden participar a la classe. Cada activitat disposa d'unes places limitades.

Pilates, 'aquatono', 'cycling' i 'stretching' són algunes de les activitats que es podran realitzar al centre esportiu d'Encamp. A més, aquest nou curs s'incorporen les novetats de 'cardio box' i 'body balance'. Pel que fa al Pas de la Casa, s'oferirà 'FPA/STEP' i es torna a fer 'cycling'. A més, s'introdueixen el ioga per a adults i l''aquatono' com a novetats.

Un cop finalitzades les jornades de portes obertes, s'iniciaran les classes d'activitats dirigides a partir del 3 d'octubre. Els preus per als socis seran de quatre euros la classe, o també es pot escollir una de les diferents modalitats d'abonament, sent de 26 euros a mes, 78 euros el trimestre, o bé 228 euros la temporada. Pel que fa als no socis, la classe tindrà un preu de cinc euros, i els abonaments seran de 30 euros al mes, 90 euros el trimestre o bé 266 euros la temporada. Tanmateix, pels majors de 65 anys la classe té un preu de quatre euros, i es fan preus reduïts en els abonaments, sent de 20 euros al mes, 66 euros el trimestre o bé 190 euros la temporada.