L'equip andorrà Recrobot viatja a Nova Delhi per disputar la final internacional de la World Robotic Olympiad

La World Robotic Olympiad (WRO) viurà aquest proper cap de setmana la primera final amb un equip andorrà, concretament en la categoria Elementary (nens de 7 a 12 anys). Així, el Nil i l'Ares disputaran la final internacional amb el mateix repte amb què van participar a la final andorrana sobre la gestió de residus i deixalles.

La final de la World Robotic Olympiad (WRO), que se celebrarà aquest proper cap de setmana a Nova Delhi (Índia), comptarà amb l'equip andorrà Recrobots, format pel Nil, d’11 anys, i l’Ares, de 7. L'equip, patrocinat per Andorra Telecom, dins la categoria Elementary (nens de 7 a 12 anys) va acabar a la segona posició en la final nacional espanyola de les Olimpíades Robòtiques que es van disputar a Logronyo.

La final internacional de la World Robotic Olympiad (WRO) plantejarà el mateix repte als joves que van participar a la final andorrana i l'espanyola, sobre la gestió de residus i deixalles, amb una petita variació. Els robots degudament programats destriaran els colors i els itineraris sobre un tauler per recollir els elements de colors i dipositar-los als contenidors on pertoca. Mitjançant la programació d'un ordinador, els robots disposen de sensors de colors que poden mesurar els tants per cent de la llum reflectida, la llum ambient o llegir els colors bàsics. A banda, els sensors d’ultrasons serveixen per mesurar distàncies mentre que els sensors de tacte detecten els moments en què topa contra els obstacles.

L'equip ha de demostrar la seva capacitat de resolució de problemes a través del disseny dels ginys i la programació del robot. Joan Rovira, entrenador de l'equip andorrà, destaca l'alt nivell dels participants a la final de Nova Delhi, i les possibilitats de l'equip format per l'Ares i el Nil.

L'entrenador apunta els canvis que es poden viure en els propers cinc anys pel que fa als programes pedagògics i l'entrada de la robòtica en els plans formatius de les escoles. Rovira considera que és important que “es vagin incorporant aquests aspectes tecnològics” als centres educatius.

Andorra Telecom impulsa aquesta activitat amb la col·laboració de les escoles que formen els alumnes dins la seva política de suport a les activitats relacionades amb l’àmbit formatiu en ciència i tecnologia.