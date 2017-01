L'entrada de vehicles s'incrementa un 8% respecte al Nadal passat

Un total de 145.000 vehicles han entrat al país des del passat 23 de desembre, segons les dades més actualitzades del Centre Nacional de Trànsit. Aquesta dada representa un increment de gairebé el 8% respecte al Nadal de l'any passat, i del 15,7% respecte al Nadal del 2011, que és quan va caure exactament en les mateixes dates que el d'aquest 2016. El bon comportament d'afluència de vehicles ha superat les previsions inicials i s'ha donat sobretot a la frontera hispanoandorrana, amb 99.000 entrades, ha explicat el cap de l'Àrea de Mobilitat, Josep Escalé. Aquest dilluns comença la segona tongada de visitants i s'espera l'arribada de 17.000 vehicles al país.

L'entrada de vehicles durant aquestes festes de Nadal, comptabilitzades des del passat 23 de desembre fins l'1 de gener, està superant les previsions inicials. El Centre Nacional de Trànsit ha registrat fins a 144.600 vehicles entrant al país, tant per la frontera hispanoandorrana com per la francoanorrana. Suposa un increment del 7,91% respecte a fa un any. Anant més enrere, al Nadal del 2011, que és quan les festes van coincidir en dates amb les d'aquest any, l'augment de vehicles és del 15,73%.

Per fronteres, i tal com ha explicat el cap de l'Àrea de Mobilitat, Josep Escalé, s'han comptabilitzat 99.000 vehicles entrant per la del Riu Runer, el que representa un increment del 7,3% en relació a l'any passat, i de 45.000 vehicles per la del Pas de la Casa, el que representa una disminució del 3,1%. Si la comparativa s'estableix amb el Nadal del 2011, en tots dos casos han entrat més vehicles aquest any: un 16% i un 10% respectivament.

Pel que fa al dia més complicat de sortida, va ser el 30 de desembre, i de manera insòlita les retencions van durar de les 11 del matí fins les 21 hores (normalment aquestes tenen lloc a la tarda i a vespre, ha informat Escalé). Així mateix, el dia amb més entrades de vehicles va ser el 26, amb 19.394 comptabilitzats, seguit del mateix dia 30, amb 18.000. El cap de l'Àrea de Mobilitat ha afegit que s'han notat els canvis a la CG-1 amb la supressió dels girs a l'esquerra i els nous carrils dobles. Hi ha hagut menys cues, també gràcies als carrils especials habilitats amb cons a Sant Julià de Lòria i a Santa Coloma, els dies 29 i 30 de desembre.

Aquest dilluns ha començat la segona fase de l'operació entrada de vehicles. De moment ja hi ha retencions a Sant Julià de Lòria en sentit nord. Es preveu que entrin al voltant de 17.000 vehicles, ha explicat Escalé.