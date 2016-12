L'EENSM disposarà del sistema 'MyRoom'

L'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) de Santa Coloma comptarà amb el sistema 'MyRoom' gràcies a la donació de 2.000 euros que ha fet aquest divendres al matí l’Associació de Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Ordre Nacional del Mèrit Francès. Aquest sistema ofereix una vivència sensorial, que fa partícips als seus usuaris de l’activitat que estan realitzant. El sistema es complementa amb focus d’estrelles i llums de colors, que es poden ajustar als gustos de les persones que l’utilitzen. També incorpora elements vibroacústics que fan viure l’experiència a un altre nivell.

Al sistema es poden anar afegint altres efectes especials com ventiladors o màquines de bombolles per tal que la experiència sensorial sigui més enriquidora. Segons l'escola, amb l’objectiu de la transformació i professionalització que està desenvolupant, busca els millors materials per desenvolupar l’autonomia i el benestar de les persones que atén.



Cal destacar que l'empresa que ha assessorat el centre en l’adquisició d’aquest sistema va obtenir l’any 2014 el 'premi Reina Sofia de Tecnologies de l’accessibilitat per la seva trajectòria i desenvolupament de serveis orientats a la lluita per l’autonomia personal de les persones amb diversitat funcional'.

La presidenta de l’EENSM, Pilar Díez, ha agraït aquesta donació en benefici de la millora de la qualitat de vida de les persones que atenen. A més de la presidenta, a la visita d'aquest divendres hi han assistit el representant del Bisbat d'Urgell David Claverol, la directora general de l’EENSM, Celine Mandicó; i, en representació de l'associació, el president, el vicepresident, el tresorer i la secretària, Josep Marsal, Jordi Aristot, Antoni Aleix i Elisabeth Garcia, respectivament.