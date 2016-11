L’Associació per la síndrome de Down vol una FP adaptada a les persones

L’Associació per la síndrome de Down a Andorra (ASDA) ha posat de manifest la necessitat de posar en marxa una formació professional adaptada a qualsevol tipus de persona. Tal com van recordar des de l’entitat, avui hi ha una branca al centre d’Aixovall per a joves que no s’han pogut treure el graduat escolar i des de l’Escola Meritxell s’ha creat uns cursos de formació professional per a alguns usuaris. “Volem que les dues branques acabin formant un únic nivell d’estudis”, va dir la presidenta, Marta Pérez.

Aquest serà un dels temes que es tractarà en les segones Jornades internacionals sobre la síndrome de Down, que tindran lloc aquest dissabte, 26 de novembre, al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. La presidenta de l’ASDA va indicar que aquesta és una acció més perquè el país continuï avançant cap a la “inclusió total”. L’experiència de l’any passat ja va permetre fer un pas endavant i ara el que es busca és que “la formació professional, que és la part de l’educació que està més abandonada, agafi impuls”. L’entitat remarca la importància que té aquest aspecte a l’hora d’aconseguir entrar al mercat laboral. “Volem que els joves es formin, que puguin fer pràctiques i que puguin optar a un lloc de treball que es mereixin”, va dir Pérez, que va deixar clar que “no volem almoina”.

A banda de treballar per tenir uns “joves ben formats”, l’ASDA entén que és necessari que l’administració ofereixi avantatges fiscals a les empreses per afavorir la contractació d’aquestes persones i “trencar el tòpic que són discapacitats sinó persones amb capacitats diferents”. Així mateix, l’entitat aposta per oferir cursos de formació a les empreses perquè vegin que contractar aquests treballadors és positiu i que en poden obtenir beneficis com de qualsevol altre assalariat. La presidenta de l’associació va voler destacar que la tasca que s’està duent a terme amb el Servei d’Ocupació per a la inserció laboral de les persones amb alguna discapacitat està en el bon camí.

Precisament, les jornades que tindran lloc dissabte giraran a l’entorn de la formació professional, la inclusió laboral i el lleure (un aspecte molt vinculat amb l’ocupació, ja que això permet gaudir d’un temps d’oci i d’una major vida social, va dir Pérez). Hi prendran part professionals del Principat i estrangers i l’objectiu és arribar als 200 participants. L’acte arrencarà a les 10 hores i finalitzaran a les 19 hores.

També diumenge, 27 de novembre, tindrà lloc la segona marxa popular per a la síndrome de Down a Andorra. Sortirà a les 11 hores, de la plaça del Poble d’Andorra la Vella i arribarà fins a Illa Carlemany. En acabar tindrà lloc una botifarrada popular. Les inscripcions ja es poden fer al costat del punt d’informació d’Illa Carlemany, durant les tardes i fins divendres i dissabte al Prat del Roure. També es poden fer per internet a la pàgina esdevenia.com. Ara hi ha inscrites 100 persones i l’objectiu és arribar als 400 de l’any passat, va dir la vocal de l’ASDA Claudia Rodrigues.

També el 26 de novembre es farà un sopar i una subhasta de quadres en benefici de l’entitat. Les inscripcions també es poden fer a la pàgina esdevenia.com.