L’Assandca rep 480 euros d’AnyósPark i Urban Gym

El president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, va rebre ahir un xec de 480,24 euros que li va entregar en representació d’AnyósPark i Urban Gym la directora del club, Xari Rodríguez. Dins la setmana contra el càncer de mama, que es va celebrar entre el 17 i el 23 d’octubre, AnyósPark i Urban Gym van organitzar un reguitzell d’activitats dirigides solidàries. Els participants van fer donatius per a l’associació, i a més, es va col·locar guardioles solidàries a les recepcions dels centres. Els diners aniran destinats a sufragar el transport sanitari dels malalts de càncer a Barcelona. A més, l’associació ha comprat barrets refrigerats per disminuir la caiguda del cabell durant els tractaments dels malalts. Saravia es va mostrar molt agraït per l’acollida que van tenir les activitats fetes durant la setmana contra el càncer de mama.