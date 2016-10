L’Andorra Shopping Festival espera atraure un 2,4% més de visitants

L’Andorra Shopping Festival preveu atraure un 2,4% més de visitants del 28 d’octubre al 13 de novembre. Es tracta d’un increment de 7.693 persones respecte de l’any passat (un 2,9% més d’espanyols i un 1,8% més de francesos). Desglossat per turistes i excursionistes, l’objectiu és aconseguir una pujada del 4,8% en els primers i de l’1,5% en els segons. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va destacar que l’augment dels turistes és més important gràcies a l’efecte dels ponts. “El pont de Tots Sants i el del Pilar són tradicionalment bons. Amb l’Andorra Shopping Festival oferim un motiu addicional per venir a Andorra”, va dir.

Les activitats al carrer, que es reforcen, es concentraran entre el 29 d’octubre (aquest dia els comerços estaran oberts fins a les deu de la nit) i el 12 de novembre. Hi haurà actuacions musicals, un globus aerostàtic a Escaldes-Engordany i tallers sobre complements i com trobar el propi estil, entre d’altres, animacions infantils, art shopping al carrer i la marató fotogràfica (un concurs amb dues categories). També tindrà lloc l’Andorra a taula, en què participaran

33 restaurants i girarà a l’entorn dels llegums, i s’hi incorporarà la presència de patrocinadors que oferiran maridatges de vins, degustacions culinàries, tallers de creació de combinats, una exposició de motos de competició i tests de ginys tecnològics per als més joves.

La quarta edició de l’Andorra Shopping Festival estarà centrada en l’aire. Així, es podrà tornar a veure aparadors tematitzats i Andorra Turisme farà un esforç per decorar els eixos comercials d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per transmetre la sensació de “festival”. En aquesta ocasió, el pressupost ha crescut lleugerament fins a situar-se en 710.000 euros.

Budzaku va explicar que les accions de dinamització se centren als principals eixos comercials, perquè és on hi ha les botigues. Amb tot va remarcar que l’esdeveniment beneficia tot el país perquè el que es comunica és Andorra i els visitants es poden allotjar en diferents parròquies. A més va destacar que totes les zones del país tenen el seu moment, ja que a l’hivern les grans beneficiades són les parròquies altes.

Pla estratègic

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va anunciar que de cara a la segona setmana de novembre es preveu presentar les accions a impulsar en el marc del Pla estratègic de turisme. Camp va avançar que és un pla molt ambiciós i en què caldrà la implicació de totes les parts. “Tothom haurà d’agafar les seves responsabilitats”, va dir. Per això espera que l’endemà de donar-lo a conèixer, el Govern, comuns, Andorra Turisme, les associacions de comerciants i els diferents negocis es posin a treballar per implementar-lo. Camp va remarcar que des del 2011 el comerç ha fet un salt endavant, tot i que encara no és suficient. Va recordar que és el segon sector que més aporta al PIB i per això creu que totes les parts hauran de fer esforços perquè el comerç sigui millor i pugui recuperar el lideratge que ha perdut en els darrers anys, en un context de “competència aferrissada” dels veïns.