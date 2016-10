L'Andorra Kids' Film Festival escalfa motors amb l'Escola de Cinema illa Carlemany

Aquest cap de setmana s’ha engegat l’Escola de Cinema illa Carlemany amb el seu primer taller cinematogràfic, 'L’illa de Doku-Doku', a un mes de la celebració de l'Andorra Kids Films' Festival que tindrà lloc del 13 al 20 de novembre. Es tracta d'un projecte pedagògic conjunt entre els responsables del festival i del centre comercial per tal de seguir contribuint a l’educació dels infants mitjançant el cinema. La iniciativa s’ha completat amb el taller cinematogràfic mitjançant la tècnica 'flipbook', 'Un taller de pel.lícula!', patrocinat per MoraBanc.



L’Escola de Cinema illa Carlemany, que s'ha engegat aquest cap de setmana a un mes de la celebració de l'Andorra Kids' Film Festival, és un nou projecte anual que en un futur vol ser una eina per a l’aprenentatge d’infants i joves que vulguin encaminar-se professionalment al món del cinema o enriquir la seva formació en l’audiovisual. El primer taller cinematogràfic, 'L'illa de Doku-Doku, ha tingut com a protagonistes els nens i nenes: alumnes del col·legi Sagrada Família d’entre 6 a 12 anys han preparat i rodat un curtmetratge sobre el funcionament i seguretat de les escales mecàniques que es troben en centres comercials com illa Carlemany i que més d’una vegada han provocat algun ensurt amb els més petits de casa.

Els mateixos nens, segons explica la codirectora del festival, Marta Lladó, "han après fent cinema: han preparat el guió, han decidit els rols dels protagonistes i han rodat el curtmetratge, incloent-hi un 'making off'. És un curtmetratge, assegura el gerent d’illa Carlemany, Pablo Vivancos, que "ens permet fer un pas més perquè volem cinema per a nens fet per nens. Així, en aquesta tercera edició, s’evoluciona fent el salt també a la producció 'kids' després de dos certàmens on el públic infantil andorrà ha estat introduït com a espectador en el llenguatge del curtmetratge.

D'altra banda, el cap de setmana s'ha completat amb el taller cinematogràfic 'Un taller de pel·lícula!', patrocinat per MoraBanc, i on s’ha produit un curtmetratge amb la tècnica d'animació del 'flipbook', pròpia dels orígens del cinema, que consisteix a aprofitar fulles d’un llibre per insertar o dibuixar imatges consecutives que quan es passen ràpidament donen una sensació de moviment. És una tècnica de cinema divertida i original, on valors com l’estalvi, la sostenibilitat i la imaginació són claus.

Segona l'organització, amb aquest cap de setmana es confirma novament el paper de l’Andorra Kids’ Film Festival com a esdeveniment cultural de continuïtat durant tot l’any i que a més també ha traspassat el propi territori. Enguany ha participat novament amb secció pròpia al Dia Minimúsica al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i a Es Baluard de Palma de Mallorca; ha aportat programació a El Dia Més Curt de Catalunya Film Festivals, esdeveniment mundial organitzat per diferents entitats a les principals capitals mundials per tal de promoure el curtmetratge; i també ha organitzat una jornada de projeccions amb Catalanets a Berlin del Casal Català per a noves generacions residents a l’estranger.