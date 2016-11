L'ampliació del terreny de la concessió, el principal escull per tirar endavant l'acord amb Saetde

El Comú d'Encamp ha valorat molt positivament la sentència dictada per la Batllia refusant la demanda de Miquel Alís i Roc Rossell contra l'acord d'intencions entre el Comú d'Encamp i Saetde. El cònsol major, Jordi Torres, considera que aquesta sentència posa fi a totes les crítiques que s'han formulat contra l'acord, donant-li així legitimitat. Per tirar endavant l'acord, signat ja fa un any, cal solucionar d'una banda la fórmula legal per poder ampliar la concessió de la societat que explota les pistes d'esquí, i de l'altra cal resoldre la qüestió de l'ampliació del terreny del domini esquiable cap als antics terrenys de Concòrdia, que Torres considera el principal escull. El Comú està a l'espera d'un informe que ha sol·licitat a Saetde que doni "suficients garanties" per poder defensar i tirar endavant la decisió d'autoritzar la societat a explotar aquests terrenys.

En la negociació de l'acord d'intencions, que implica que Saetde faci una important inversió a les pistes d'esquí a canvi d'una ampliació de la concessió i una rebaixa del cànon, la societat explotadora de Pas de la Casa-Grau Roig va demanar -com a una de les garanties per poder amortitzar les despeses- poder explotar els antics terrenys de Concòrdia, ja que considera que formen part de la concessió. Després que la sentència de Concòrdia de l'any 2000 donés la titularitat dels terrenys a Encamp, aquesta qüestió va enfrontar Saetde i el Comú d'Encamp fins que la nova majoria comunal elegida el 2011 va decidir aturar els litigis contra la societat.

Tot i no haver-hi una sentència ferma sobre si aquests terrenys s'haurien d'incloure o no dins la concessió, el cònsol major, Jordi Torres, ha explicat que durant el procés judicial es van aportar nous peritatges i noves proves, com un plànol d'un tècnic francès (pla Delsol), que és la base dels estatuts de Saetde, i que estableix com s'havia de desenvolupar l'estació d'esquí, incloent la construcció de remuntadors en els terrenys de Concòrdia.

Davant d'aquests nous arguments, el Comú d'Encamp ha encomanat a la societat un informe amb un "argumentari sòlid" que permeti a la corporació "poder fer el pas amb garanties" i poder justificar la decisió davant del poble i, si mai hi ha un recurs, també davant de la justícia. Un cop es rebi el document, "s'analitzarà i si realment és sòlid, ho tirarem endavant". Un cop es desbloquegi aquesta qüestió, Torres ha indicat que s'abordarà quina fórmula legal s'ha de seguir per ampliar els anys de concessió fins al 2065. El cònsol també ha explicat que l'oposició al Comú coneix l'estat de la qüestió i ha assegurat que l'argumentari de Saetde s'analitzarà conjuntament per poder prendre una decisió.

Si es tira endavant aquesta ampliació del terreny, Saetde té la intenció de doblar l'accés al Funicamp des de Grau Roig amb un nou remuntador que parteixi de la zona de Serrat Pinós, així com allargar les pistes del Pla de les Pedres cap a la part baixa que podria culminar en un nou accés a Grandvalira a l'alçada de la zona del Peretol. Amb l'acord signat el setembre del 2015, s'establia una primera fase en què Saetde invertiria fins a 9 milions d'euros, i una segona fase en què es podia arribar fins a 30 milions.