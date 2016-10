L’Ajuntament de la Seu habilitarà un espai a l’aire lliure per a gossos

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell habilitarà properament un espai a l’aire lliure perquè els propietaris de gossos puguin deixar les mascotes deslligades. D’aquesta manera, el consistori dóna resposta a una petició que demanaven els amants d’aquests animals ja des de fa un temps.

Precisament, ahir al migdia l’alcalde urgellenc, Albert Batalla, i el tinent d’alcalde de Via Pública, Jesús Fierro, van mostrar a Dani Laguna, un dels portaveus del col·lectiu de propietaris de gossos de la Seu, els terrenys on quedarà fixada aquesta zona perquè els animals puguin córrer lliurament. Aquests terrenys estan a tocar del parc dels Enamorats de la Seu d’Urgell i davant de l’Horta del Valira.

Els serveis tècnics municipals estan treballant per habilitar aquesta zona verda, que estarà delimitada per unes tanques i on hi haurà expenedors de bosses per recollir els excrements de les mascotes, bancs i papereres.