L’advocat presenta recurs contra la retirada de la pàtria potestat a la mare

El director de l’escola Miret i Sans d’Organyà i la tutora de Nadia Nerea Blanco van declarar davant del magistrat número 1 de la Seu d’Urgell, en relació amb les absències de la nena a l’escola. Tots dos van entrar als jutjats abans de les onze del matí –estaven citats per a les onze– i en van sortir poc després les dotze del migdia.

Així, la declaració dels dos educadors va durar aproximadament una hora. Dimecres l’advocat de la família, Alberto Martín, va presentar al jutjat de la Seu dos recursos en relació amb el cas. Un recurs en contra de la retirada de la pàtria potestat de la nena a la mare, Marga Garau, i un segon recurs en contra de la presó provisional decretada divendres passat per al pare de la menor, Fernando Blanco.

Cal recordar que entre les diligències que ha emprès el jutge hi ha la demanda que ha fet al Registre Civil de Palma del certificat original on consta el naixement de la menor, el testimoni del qüestionari per a la declaració del naixement, l’informe del facultatiu que va assistir el naixement i l’informe forense per conèixer l’estat de salut de la menor.

El director de l’escola i la seva tutora han estat per ara els únics testimonis citats a declarar en el cas Nadia. La seva declaració no va durar més d’una hora i després van sortir del jutjat tapant-se la cara per no ser reconeguts.

D’altra banda, el magistrat va demanar dilluns, a l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius, la localització i gestió dels béns (incloent-hi els comptes bancaris i altres productes financers) dels pares, de la nena i de la Fundació. També va autoritzar l’esmentada oficina a fer una recerca d’informes a la base de dades de l’Agència Tributària, també en bases de dades notarials i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.