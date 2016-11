L'ABA donarà 150.000 euros en 5 anys per renovar la flota de vehicles de la Creu Roja

La Creu Roja Andorrana disposa actualment d'una flota de 10 vehicles, entre els de petites i els de grans dimensions, un nombre suficient per als 9.000 serveis anuals que fa l'entitat, però amb un quilometratge molt elevat, alguns fins a 500.000 quilòmetres, que fa disparar les despeses de manteniment dels vehicles. Per aquest motiu, la Creu Roja ha arribat a un acord amb l'Associació de Bancs Andorrans (ABA) per tal que, a través de les entitats bancàries, es puguin donar 30.000 euros anyals durant els propers 5 anys que es destinaran a renovar tota la flota i "millorar el servei en benefici de la població d'Andorra", tal com ha destacat el vicepresident de la Creu Roja, Josep Segura.

De la seva banda, la directora de l'ABA, Esther Puigcercós, s'ha mostrat molt satisfeta amb la col·laboració, tenint en compte que l'entitat dóna un servei molt ampli a la població, tant en temes de socorrisme i de formació als joves com de servei a la gent gran del país.

La renovació de la flota de vehicles ha començat per l'adquisició d'una furgoneta elèctrica. Segura ha indicat que s'han acollit al pla Engega, que ha tingut un cost d'uns 20.000 euros, i que han optat per un vehicle sostenible per la sensibilització que tenen envers el medi ambient. Per a la resta d'adquisicions, l'opció que siguin també elèctrics dependrà de si al mercat poden trobar vehicles que reuneixin les característiques per al servei, ja que cal que siguin adaptats al transport de persones amb mobilitat reduïda.

Tot i que la Creu Roja haurà de complementar la dotació que ha cedit l'ABA per a la renovació de la totalitat de la flota, Josep Segura s'ha mostrat satisfet de l'ajuda i ha assegurat que l'objectiu és renovar els 10 vehicles en els propers 5 anys, i que el conveni "ens permet 10 anys de vehicles en bones condicions de funcionament".