L’AAVA participa en un simposi a Terrassa

L’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) va assistir dissabte a un simposi sobre vehicles antics que va tenir lloc a Terrassa, representada pel president, Lluís Dejuan, i la secretària, Paloma Cabeza. El simposi s’emmarcava en els actes de celebració de l’Any mundial del patrimoni de l’automoció i del 50è aniversari de la Federació Internacional de Vehicles Antics (FIVA), sota el partenariat de la Unesco, que reconeix per primer cop els vehicles antics com “un patrimoni mòbil” en l’àmbit cultural mundial. Al simposi hi va haver nou conferències a càrrec de destacades personalitats del món de l’automobilisme clàssic i antic. L’AAVA és membre de l’entitat internacional des de fa prop de deu anys.