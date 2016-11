La zona de la Plana ja compta amb un pont provisional a l'espera de la construcció del nou

Aquest divendres al matí s'ha obert el pont provisional de la Plana, una infraestructura que serveix com a pas previ per l'enderroc del pont de la Plana i la futura construcció del nou pont. El pont provisional es mantindrà entre quatre i cinc mesos, el temps necessari per realitzar la construcció del nou pont de la Plana i tindrà un cost al voltant dels 400.000 euros.

El pont provisional està situat a escassos metres de l'antic i permetrà garantir l'accés a la zona de la Plana i la Comella per la carretera d'Engolasters. El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, ha recalcat que "era una obra necessària perquè el Pont de la Plana estava malmès i això és una zona molt transitada". A més, Calvet ha recordat que "aquesta era una obra que vam posposar per l'esllavissada que va haver-hi a Claror, però ara que ja estava tot solucionat hem accelerat les obres del pont". Tal com ha explicat el cònsol menor, el retard de les obres va ser causat pel pas de canalitzacions de CAPESA per la zona que van quedar malmeses per l'esllavissada, ja que Calvet ha explicat que "fa un any que tenim el Pont apuntalat per realitzar les obres i ara que CAPESA ha fet la feina hem iniciat les obres".



L'obra permetrà canviar tots els serveis que estan passant actualment pel pont vell com ara les canalitzacions d'aigua potable, l'electricitat o les connexions d'Andorra Telecom. La previsió és que el pont disposi de dos carrils amb les seves voravies pertinents, el que suposaria "incrementar l'amplada de l'antic pont i millorar l'accés a la zona", tal com ha assegurat Calvet.

Cal recordar que la Plana ja disposava d'un equipament que donava accés a la zona per la carretera d'Engolasters, però el pas dels anys va desgastar les bigues i això va obligar el Comú d'Escaldes-Engordany a realitzar aquesta nova infraestructura.