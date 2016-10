La Universitat d'Andorra celebra una festa per "cohesionar la comunitat universitària"

La Universitat d'Andorra celebra aquest divendres la segona Festa de la Universitat. Es tracta d'una proposta que va sortir dels alumnes i a la qual es dóna suport des de l'equip directiu i del professorat, tal com ha destacat el rector, Miquel Nicolau, afegint que és una celebració que pretén "cohesionar la comunitat universitària" i mostrar que a la universitat també hi ha espai per al lleure. Al llarg de la jornada es fan diferents activitats, entre les quals una gimcana, una competició de 'League of Legends' o una cursa de minidrons. El fi de festa es farà al local Temple Bar aquest divendres a la nit.